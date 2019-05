Chelsea wil Vitesse helpen met verlengde verhuurperiode van Musonda

Charly Musonda is terug bij Vitesse, meldt de Gelderlander woensdagmiddag.

De Belgische middenvelder annex aanvaller werd in september al door richting Arnhem gestuurd, maar raakte geblesseerd in een vriendschappelijke wedstrijd en keerde terug naar Londen om te revalideren. Hij is fit genoeg om aan te haken bij de selectie van Leonid Slutsky.

"Nu moet het goed gaan. Ik voel me fit. De knie voelt goed. Ik moet nu optrainen", vertelt de aan verhuurde Musonda in een reactie aan de regionale krant. Hij hoopt met de Arnhemmers een plaats in de play-offs om Europees voetbal af te dwingen. Daarnaast is het de bedoeling dat de Belg van Zambiaanse afkomst ook volgend seizoen in de speelt. "Dat is wel de bedoeling. Al is de deal nog niet rond."



Musonda staat niet gelijk dagelijks op het trainingsveld van Vitesse. "De frequentie wordt opgebouwd", verduidelijkt Slutsky. "We kijken hoe we hem steeds meer kunnen belasten. We hopen Charly er in de play-offs nog bij te hebben. Maar we zijn voorzichtig. Hij heeft door die knieblessure een jaar niet gevoetbald."



De Vitesse-huurling, die in zijn jeugdjaren verruilde voor Chelsea en al sinds 2012 aan de Londense topclub verbonden is, beschikt in de Engelse hoofdstad over een doorlopende verbintenis tot medio 2022. The Blues leenden hem in de afgelopen jaren uit aan en Celtic.