Chelsea wil nog steeds langer door met geblesseerde Hudson-Odoi

Chelsea hoopt nog steeds dat Callum Hudson-Odoi langer op Stamford Bridge wil blijven.

Het 18-jarige talent raakte maandag zwaar geblesseerd tijdens de thuiswedstrijd tegen , waarin The Blues twee dure punten lieten liggen (2-2). Hudson-Odoi wordt woensdagavond geopereerd aan een gescheurde achillespees, zo bracht naar buiten. Met een nieuw contract wil de club laten zien dat er nog altijd vertrouwen is in zijn kwaliteiten.



Hudson-Odoi kan naar verluidt een aanbieding verwachten met een weeksalaris van zo'n 115.000 euro. In januari was de jonge Engelsman nog uit op een transfer naar Bayern Münhen, maar Chelsea wilde niet meewerken. De Londenaren maakten duidelijk dat Hudson-Odoi komende zomer ook niet te koop is, ondanks dat zijn huidige contract na volgend seizoen verloopt.



Official news on Callum Hudson-Odoi's injury... — Chelsea FC (@ChelseaFC) 23 april 2019

Tegen Burnley speelde Callum Hudson-Odoi zijn 28ste wedstrijd voor Chelsea dit seizoen. Hij maakte bij de start van deze jaargang zijn debuut in het duel om de Community Shield tegen . De tweevoudig international van Engeland scoorde tot nu toe vijf keer in het eerste elftal.De blessure betekent dat Hudson-Odoi waarschijnlijk pas in oktober weer in actie zal kunnen komen. Chelsea staat zondag in de Premier League tegenover en vier dagen later is de eerste halve finale van de , tegen (uit). Het elftal van Maurizio Sarri bezet plaats vier, maar de voorsprong op en Manchester United is klein.