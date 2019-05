Chelsea voorkomt transfervrij vertrek en weet routinier langer te binden

Chelsea heeft het aflopende contract van David Luiz verlengd, zo maakt de Engelse club via de officiële kanalen bekend.

De 32-jarige verdediger heeft op Stamford Bridge voor twee jaar bijgetekend, waardoor hij nu tot medio 2021 aan the Blues verbonden is. David Luiz keerde een kleine drie jaar geleden terug bij .

The Bluestelden in de zomer van 2016 35 miljoen euro neer om de Braziliaan terug te halen van Paris Saint-Germain, dat twee jaar eerder 49,5 miljoen overhad om Luiz over te nemen van Chelsea. De verdediger had daarvoor ruim drie jaar voor Chelsea gespeeld en won met de club onder meer de , de Premier League en de . Dit seizoen zou hij ook de aan zijn palmares kunnen toevoegen, daar Chelsea donderdag de finale wist te bereiken ten koste van .



In de eindstrijd in Baku neemt Chelsea het op tegen competitiegenoot . "Het betekent veel om weer een Europese finale te halen en we hebben nog altijd de kans om bij de beste drie in de Premier League te eindigen, dus ik probeer mijn best te blijven doen voor het team", aldus Luiz, die tot dusver 246 wedstrijden voor Chelsea speelde. Daarin was hij goed voor 18 doelpunten en 12 assists. "Ik ben heel blij dat ik de kans heb gekregen om te blijven. Ik houd van deze club en heb nog altijd de ambities van een jonge speler."



Diverse Engelse media speculeerden eerder deze week al over een eventuele contractverlenging van Luiz. De FIFA heeft het transferverbod van Chelsea gehandhaafd, waardoor de Engelse club in de komende twee transferwindows geen spelers mag halen. "David vormt een voorbeeld voor de spelers om hem heen en heeft een grote invloed op het veld. We zijn enorm blij dat hij heeft besloten om te blijven", zo laat directeur Marina Granovskaia namens Chelsea weten.