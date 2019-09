Chelsea-talent over racisme: "Mijn moeder was in tranen"

Tammy Abraham werd vorige maand geconfronteerd met racistische uitlatingen via Twitter en dat heeft impact gehad op zijn familie.

De 21-jarige aanvaller miste in Istanbul een strafschop in de penaltyserie tegen , waardoor naast de Europese Super Cup greep. Abraham deed zijn best om de racistische opmerkingen op social media te negeren, maar zijn moeder had daar meer moeite mee.

"Zij was er best emotioneel door. Ze was in tranen", vertelt Abraham aan CNN. "Ze dacht gewoon: 'Waarom hij?' Het is natuurlijk niet fijn om te horen, zeker niet als je zoon zo wordt uitgescholden. Ik ben een vrij sterk karakter, het heeft op mij minder invloed. Maar voor mensen die niet mijn persoonlijkheid hebben, kan dat moeilijker zijn."

Abraham benadrukt dat hij er wel van is geschrokken. "Ik dacht dat racisme al niet echt meer bestond. Natuurlijk krijg je er in sommige landen af en toe nog mee te maken, maar nee, ik dacht niet dat het nog echt een issue was."

"Ik heb veel over me heen gekregen, maar Frank Lampard heeft me altijd gesteund", zegt de Londenaar over zijn manager. "Dat voelde ik meteen na die wedstrijd om de Super Cup al. Lampard belde mij de volgende dag om te vragen hoe ik me voelde. Het is fijn om die steun te voelen als je door zo'n periode gaat."

Tammy Abraham kreeg de nodige kritiek voor zijn optreden tegen Liverpool, maar hij begon vervolgens sterk aan het nieuwe seizoen. In de eerste vier Premier League-duels was het talent al vier keer trefzeker. Zaterdag hervat Chelsea de competitie tegen (uit).