Chelsea stuurt middenvelder voor vijfde keer op huurbasis weg

Kasey Palmer maakt het seizoen af bij Bristol City. Men maakt bekend dat zij de 22-jarige aanvallende middenvelder op huurbasis overnemen van Chelsea.

Palmer neemt zodoende per direct afscheid van Blackburn Rovers. De voormalig international van Jong Engeland werd sinds afgelopen zomer uitgeleend aan Blackburn en kwam daar tot drie doelpunten in zeventien wedstrijden. Eerder werd Palmer gestald bij Derby County en Huddersfield Town. Palmer speelt sinds maart 2013 voor Chelsea; hij kwam toen over van de jeugdopleiding van Charlton Athletic.



"Ik ben blij dat we in staat bleken om Palmer over te nemen van Chelsea. Het is geweldig dat dit ons al zo vroeg in de window gelukt is", reageert manager Lee Johnson. "Kasey is een goede speler die in de as en op de flank kan spelen. Hij kan openingen creëren en doelpunten maken. Ik ben benieuwd wat hij onze selectie zal brengen." Palmer gaat bij Bristol voetballen met rugnummer 45. Zijn contract bij Chelsea loopt nog tot medio 2021 door.