Chelsea stuurt aankoop van 25 miljoen euro op huurbasis naar Real Mallorca

De wegen van Abdul Baba Rahman en Chelsea scheiden voor een vierde keer.

Real Mallorca maakt maandagmiddag op de clubsite bekend dat de linkerverdediger voor de rest van het seizoen op huurbasis is overgenomen. De 25-jarige Ghanees international heeft tevens een nieuw contract met de Londenaren ondertekend, tot medio 2022.

nam de verdediger in de zomer van 2015 voor ongeveer 25 miljoen euro over van . Hij speelde 23 wedstrijden voor the Blues en werd hierop uitgeleend aan , waar voormalig Augsburg-coach Markus Weinzierl voor de selectie stond. In januari 2018 vertrok de Ghanees opnieuw op huurbasis naar de club uit Gelsenkirchen, in principe voor de duur van achttien maanden.



Baba Rahman keerde een half jaar geleden echter terug naar Chelsea, na slechts vier duels onder Domenico Tedesco, en werd tijdelijk bij Stade gestald. Daar kwam hij tot elf duels. Bij Real Mallorca, dat drie punten aan de eerste drie duels in LaLiga heeft overgehouden, staan landgenoten als Lumor Agbenyenu en Iddrisu Baba op de loonlijst.



Baba Rahman speelde in eigen land voor onder meer Asante Kotoko en Dreams en via Greuther Fürth kwam hij in 2014 bij FC Augsburg terecht. Vervolgens vertrok hij dus naar Chelsea. Baba had op Stamford Bridge nog een contract tot medio 2020, maar heeft nu dus voor twee jaar bijgetekend.