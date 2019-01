Chelsea stelt teleur in eigen huis; Locadia houdt kruit droog

Chelsea heeft woensdagavond twee dure punten laten liggen in de Premier League. In eigen huis kwam men niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel.

Het elftal van manager Maurizio Sarri raakte op eigen veld niet voorbij laagvlieger Southampton (0-0). Davy Pröpper en Jürgen Locadia leken tegelijkertijd met Brighton & Hove Albion op weg naar een knappe overwinning op bezoek bij West Ham United, maar Marko Arnautovic gooide uiteindelijk roet in het eten voor de twee Nederlanders (2-2). Daarnaast verloor Terence Kongolo voor de achtste keer op rij met Huddersfield Town, terwijl Patrick van Aanholt een knappe zege boekte met Crystal Palace.

Chelsea – Southampton 0-0

Southampton liet het initiatief op Stamford Bridge aan de thuisploeg en dat strijdplan pakte uitstekend uit voor de manschappen van coach Ralph Hasenhüttl. Chelsea had moeite om tot uitgespeelde kansen te komen en leunde vooral op de individuele klasse van sterspeler Eden Hazard. De international van België kreeg na ruim een halfuur voetballen de beste mogelijkheid voor the Blues in de eerste helft, maar zijn schot werd gepareerd door doelman Angus Gunn. Extra smet op een teleurstellende eerste helft voor Chelsea was het geblesseerd uitvallen van Willian, vlak voor rust.



In het eerste kwartier na rust zetten Stuart Armstrong en Hazard de keepers aan weerszijden aan het werk, maar echt los kwam de wedstrijd nimmer. Southampton verdedigde gegroepeerd en gaf nauwelijks grote kansen weg. Sarri probeerde met het inbrengen van Cesc Fàbregas in het laatste kwart nog wel wat te forceren, maar Chelsea bracht in offensief opzicht uiteindelijk te weinig om Southampton op de knieën te krijgen. De formatie van Sarri blijft daardoor met 44 punten uit 21 duels vierde staan in de Premier League; koploper Liverpool heeft 10 punten meer en speelde tevens een wedstrijd minder.



West Ham United – Brighton & Hove Albion 2-2

Pröpper en Locadia verschenen in het Olympisch Stadion opnieuw aan de aftrap bij Brighton. Shane Duffy kreeg namens de bezoekers de eerste kans van de wedstrijd, maar hij kopte uit een hoekschop in de handen van Lukasz Fabianski. Het eerste wapenfeit namens West Ham werd na ruim twintig minuten voetballen verzorgd door Felipe Anderson: de Braziliaan schoot recht in de handen van David Button. Kort erna moest de doelman van Brighton opnieuw ingrijpen, ditmaal na een afstandsschot van Arnautovic. Laatstgenoemde claimde op slag van rust nog een strafschop na een duel met Lewis Dunk, maar arbiter Mike Dean zag geen overtreding van de verdediger.



Tien minuten na de onderbreking nam Brighton tegen de verhoudingen in de leiding. Dale Stephens kreeg de bal voor de voeten na een afgeslagen hoekschop, waarna de middenvelder succesvol uithaalde voor de 0-1. The Seagulls pakten vervolgens vrijwel onmiddellijk door met de 0-2 van Duffy, die na opnieuw een hoekschop bij de tweede paal raak schoot. Het antwoord van West Ham liet echter niet lang op zich wachten: Arnautovic trok de stand halverwege de tweede helft hoogstpersoonlijk gelijk met twee doelpunten binnen twee minuten. Via Michail Antonio en Declan Rice kreeg West Ham in de slotfase de beste kansen op de overwinning, maar zij wisten uiteindelijk geen verandering meer aan te brengen in de stad.



Huddersfield Town – Burnley 1-2

Huddersfield Town beleefde met zeven nederlagen in zeven duels een werkelijk dramatische decembermaand, terwijl Burnely het kalenderjaar 2018 door een 2-0 zege op West Ham United juist met een positief gevoel afsloot. De eerste mogelijkheid van de wedstrijd kwam na ruim een kwartier tot stand uit een ingooi: na een schot van Jonathan Hogg moest doelman Tom Heaton een hoekschop weggeven. Na 33 minuten voetballen kon de thuisploeg, waar Terence Kongolo basisspeler was, alsnog de openingstreffer vieren, want Steve Mounié verschalkte Heaton met het hoofd na een afgemeten voorzet vanaf links van Isaac Mbenza.



Lang duurde de weelde echter niet voor Huddersfield Town: Chris Wood tikte op slag van rust de gelijkmaker tegen de touwen en verdediger Christopher Schindler moest nog in de eerste helft van veld na zijn tweede gele kaart. Huddersfield Town had het in de tweede helft met een man minder lastig en moest zestien minuten voor tijd eindelijk ook capituleren, doordat Ashley Barnes scoorde. Burnley eindigde de wedstrijd uiteindelijk ook met tien man, doordat Robbie Brady in blessuretijd een directe rode kaart ontving.



Wolverhampton Wanderers – Crystal Palace 0-2

De thuisploeg was in de eerste helft de bovenliggende partij en kreeg de beste kansen om op voorsprong te komen. Willy Boly en Matt Doherty waren dicht bij de openingstreffer, maar beide spelers faalden in de afronding. Omdat de Wolves ook na rust niet wist te scoren, hield Crystal Palace zicht op een goed resultaat. Met nog een kleine tien minuten op de klok sloegen de bezoekers toe. Geheel tegen de verhoudingen in was het Jordan Ayew die de 0-1 maakte, op aangeven van Van Aanholt. Luka Milivojevic stelde de buit daarna in blessuretijd veilig vanaf de strafschopstip. Door de overwinning kruipt Crystal Palace een klein beetje weg van de gevarenzone, terwijl Wolverhampton naar de negende plaats zakt.