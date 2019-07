Chelsea stalt voormalig Vitesse-stopper wederom in de Championship

Chelsea leent Matt Miazga wederom uit aan Reading, zo meldt de club uit de Championship woensdag via de officiële kanalen.

De 23-jarige verdediger tekent een huurovereenkomst voor de duur van een seizoen met the Royals. Miazga kwam in het tweede gedeelte van afgelopen seizoen ook al op huurbasis uit voor Reading en schopte het toen tot achttien wedstrijden.

Nigel Howe is er gelukkig mee dat Miazga zijn verblijf in het Madejski Stadium heeft verlengd, zo stelt de Reading-directeur in een reactie op de clubsite.

"Matt speelt ondanks zijn jeugdige leeftijd als een volwassen speler en is daardoor van onschatbare waarde, zowel op het veld als daarbuiten," aldus Howe.

"Ik ben blij dat hij is teruggekeerd bij Reading en kijk uit naar zijn optredens in het aankomende seizoen."

Miazga beschikt bij over een contract tot medio 2022, al lijkt het de Londense club beter dat de Amerikaanse verdediger elders speeltijd opdoet.

Lees beneden verder

De kopsterke verdediger werd in de eerste maanden van het seizoen 2018/19 uitgeleend aan FC , dat in acht wedstrijden gebruik maakte van de huurling. Kort daarna begon zijn tijdelijke dienstverband bij Reading. Miazga deed afgelopen zomer met Team USA mee aan de Gold Cup, waarin in de finale met 1-0 werd verloren van Mexico.

De zeventienvoudig international van de Verenigde Staten kwam tussen 2016 en 2018 op huurbasis voor uit, met 72 wedstrijden als resultaat. Hij veroverde met de Arnhemmers in 2017 de TOTO .

Miazga is de vierde zomerse aanwinst van Reading, dat eerder al Charlie Adam, Michael Morrison en João Virgínia (huur) vastlegde.