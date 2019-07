Chelsea stalt toptalent in Bundesliga: "Dat is een lichte teleurstelling"

Ethan Ampadu speelt komend seizoen op huurbasis bij RB Leipzig, zo maken de Duitse club en Chelsea via de officiële kanalen bekend.

Het is de eerste keer dat de achttienjarige verdediger the Blues tijdelijk verlaat. Frank Lampard, manager van , laat weten dat de kansen op speeltijd tijdens een huurperiode in Duitsland groter zullen zijn.

"Ik heb geprobeerd om Ethan vorig seizoen op huurbasis naar Derby County te halen, dus ik ben een groot fan van hem. Maar gezien het aantal speelminuten van vorig seizoen is het zowel voor Ethan als voor Chelsea een goed idee dat hij ergens anders wedstrijden kan gaan spelen. Ik wilde dit jaar echt met Ethan samenwerken, dus dat is een lichte teleurstelling. Dit is het beste voor hem, op het middenveld en in de verdediging hebben we veel kwaliteiten", zegt Lampard op de officiële website van Chelsea.



Chelsea nam Ampadu in 2017 over van Exeter City, waarna hij tot dusver al tot twaalf optredens in de hoofdmacht van the Blues kwam. In september 2018 zette de achtvoudig Welsh international zijn handtekening onder een nieuw vijfjarig contract, waardoor hij momenteel tot medio 2023 aan Chelsea verbonden is. "Ik ben heel blij dat ik bij ben, ik wil mijn nieuwe ploeggenoten zo snel mogelijk leren kennen. In de afgelopen jaren heb ik de club gevolgd en ik heb gezien dat jonge spelers zich hier geweldig ontwikkeld hebben. Dit is voor mij een perfecte stap", zegt Ampadu op de website van zijn tijdelijke werkgever.



"We zijn heel blij dat we Ethan tijdelijk hebben kunnen vastleggen. Ondanks dat hij pas achttien is, beschikt hij al over internationale ervaring. Hij kan zowel op het middenveld als in de verdediging spelen. Hij had veel Engelse aanbiedingen, maar heeft desondanks voor ons gekozen en daarmee voegen we een toptalent aan onze selectie toe", voegt Markus Krösche, sportief directeur bij RB Leipzig, toe. Eerder deze zomer versterkten die Roten Bullen zich al met Christopher Nkunku, Hannes Wolf en Luan Cândido.