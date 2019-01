Chelsea slaat met 64 miljoen euro toe in Dortmund

Christian Pulisic mag zich speler van Chelsea noemen. Borussia Dortmund maakt woensdagochtend via de officiële kanalen melding van de transfer.

The Blues betalen circa 64 miljoen euro voor de Amerikaans international, die meteen op huurbasis terug gaat naar Dortmund voor de tweede seizoenshelft. De overstap van Pulisic naar Chelsea komt niet uit de lucht vallen, aangezien er de afgelopen maanden al geruchten gingen over de interesse van de club van trainer Maurizio Sarri. Hij werd daarnaast ook in verband gebracht met een transfer naar het Liverpool van voormalig BVB-trainer Jürgen Klopp, maar de Engelse koploper moet dus verder kijken.



🤝 @cpulisic_10 wechselt im Sommer zum @ChelseaFC!



Der BVB hat sich mit dem FC Chelsea auf einen Transfer von Christian #Pulisic mit sofortiger Wirkung geeinigt, Chelsea wiederum leiht den 20-Jährigen bis zum Saisonende an den BVB aus.



Alle Infos 👉 https://t.co/HmGsGzfp7D pic.twitter.com/I6dM1NtiuA — Borussia Dortmund (@BVB) 2 januari 2019

"Het is altijd Christians grote droom geweest om in de Premier League te spelen. Dat heeft zeker met zijn Amerikaanse afkomst te maken en zodoende was het voor ons niet mogelijk om zijn contract te verlengen", legt technisch directeur Michael Zorc van Die Borussen de beweegredenen van zijn club uit. "Vanuit deze positie hebben wij dus besloten om, gezien de geringe looptijd van zijn contract (tot medio 2020, red.), de lucratieve aanbieding van Chelsea te accepteren.""Christian Pulisic is een speler met een sterk karakter en ik ben er zeker van dat hij er in de aankomende maanden alles aan zal doen om zijn grote kwaliteiten in te zetten voor het team en er samen met zijn ploeggenoten voor te zorgen dat de sportieve doelen worden bereikt", sluit Zorc af. Met zijn vertrek naar Chelsea komt er voor Pulisic na vier jaar een einde aan zijn periode in Dortmund. De 20-jarige aanvaller speelde in de afgelopen seizoenen 115 wedstrijden voor de koploper van de Bundesliga en was daarin goed voor vijftien goals en 24 assists.