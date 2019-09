Chelsea slaat grote slag en vermijdt pijnlijke transfer in 2020

De toekomst van Callum Hudson-Odoi ligt bij Chelsea. De club meldt dat hij een nieuw contract heeft getekend tot medio 2022.

Hudson-Odoi staat al sinds eind april aan de zijlijn met een blessure aan zijn achillespees, maar geniet nog altijd het vertrouwen van de clubleiding. Het vorige contract van Hudson-Odoi loopt aan het eind van dit seizoen af.

De contractverlenging is dan ook een grote slag voor , dat een transfervrij vertrek van Hudson-Odoi in ieder geval afwendt. Zowel in de winter als in de afgelopen zomerse transferperiode hengelde nadrukkelijk naar de achttienjarige buitenspeler.

Technisch directeur Hasan Salihamidzic zag in Hudson-Odoi een belangrijke kandidaat om de voorhoede te versterken na het vertrek van oudgedienden Franck Ribéry en Arjen Robben.

Naar verluidt legde Chelsea in januari een bod van circa veertig miljoen euro van Bayern naast zich neer. In juni hervatte der Rekordmeister de jacht op Hudson-Odoi met meerdere biedingen, waaronder een bedrag van 25 miljoen euro.

Chelsea gaf geen krimp en heeft zich nu dus verzekerd van de handtekening van de tweevoudig Engels international, die vorig seizoen een grote rol speelde in de , die Chelsea op zijn naam schreef.

Vrijdag maakte Hudson-Odoi zijn rentree op het voetbalveld: hij deed met Chelsea Onder-23 mee aan een wedstrijd tegen . Het is nog onduidelijk wanneer hij weer voor het eerste elftal kan spelen.

De jongeling, die de gehele jeugdopleiding van Chelsea doorliep, behoorde dit seizoen nog niet tot de wedstrijdselectie. Hij zal hopen onder Frank Lampard meer aanspraak te maken op speeltijd; Maurizio Sarri deed vorig seizoen maar tien keer een beroep op hem in de Premier League.