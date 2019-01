Chelsea overweegt Cech terug te halen

Petr Cech kondigde dinsdag zijn afscheid aan en hij krijgt mogelijk een baan aangeboden om na dit seizoen terug te keren bij Chelsea.

Cech is bezig aan zijn vierde seizoen bij Arsenal en de 36-jarige sluitpost heeft besloten om er na deze jaargang helemaal mee te stoppen. De Tsjech is dan precies twintig jaar in het profvoetbal actief geweest. Het grootste deel van zijn loopbaan verdedigde Cech het doel van Chelsea, de club waarmee hij onder meer de Champions League, Europa League en vier landstitels veroverde.



Goal weet dat The Blues graag zouden zien dat Cech komende zomer terugkeert op Stamford Bridge. Wat voor rol hij dan zou kunnen krijgen, is nog niet bekend. Cech heeft een goede band met clubeigenaar Roman Abramovich en hij is onlangs verhuisd, waardoor hij nu dichter bij het trainingscomplex van Chelsea woont dan dat van The Gunners.



De laatste jaren kregen wel meer oud-spelers en clublegendes een baan aangeboden bij Chelsea. Zo waren John Terry en Frank Lampard er allebei als jeugdtrainer actief. Onlangs keerde ook Joe Cole terug om de jeugd te coachen, terwijl Gianfranco Zola net als oud-keepers Carlo Cudicini en Hilario deel uitmaakt van de technische staf van Maurizio Sarri.Aanstaande zaterdag staan de Londenaren tegenover Arsenal, maar de kans is klein dat Cech in actie komt tegen zijn oude club. Bernd Leno is sinds begin oktober namelijk basisspeler. De Duitser nam de plek van Cech over toen die geblesseerd raakte.