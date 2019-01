Chelsea overweegt bod op Napoli's Elseid Hysaj

The Blues hebben een ander doelwit in gedachten tijdens een chaotische winterse transferperiode, met bewegingen in alle delen op het veld.

Chelsea overweegt een bod uit te brengen op Napoli's Elseid Hysaj, zo begrijpt Goal. De speler zou mogelijk beschikbaar zijn voor minder dan zijn transferclausule van vijftig miljoen euro, waar de vleugelverdediger een hereniging wil met Maurizio Sarri.

Hysaj is uit de gratie geraakt sinds de komst van Carlo Ancelotti in Napels. De Napoli-trainer geeft de voorkeur aan Nikola Maksimovic en Kevin Malcuit voor de international van Albanië, maar de 24-jarige blijft een favoriet van Sarri, waar de Chelsea-manager de speler had bij zowel Empoli als Napoli.

Toch moet Chelsea mogelijk tot de zomer wachten om een deal te sluiten.

Manuel Lazzari van SPAL 2013 wordt gezien als een vervanger voor Napoli als ze ervoor kiezen om te cashen voor Hysaj, maar de deal wordt gecompliceerd door het feit dat Chelsea afscheid moet nemen van Davide Zappacoste om plaats te maken voor een nieuwe speler.

SS Lazio wil de voormalige speler van Torino graag huren met een optie tot koop, nadat Chelsea in 2017 de Italiaan voor 25 miljoen euro haalde. Er hebben gesprekken plaatsgevonden tussen de clubs, maar er moet nog een overeenkomst worden bereikt over de transferprijs, waar the Blues hun oorspronkelijke uitgaven terug willen verdienen.

Napoli zou centraal kunnen staan in Chelsea's transferplannen deze maand, aangezien zij zich ook mengen in de strijd om Cagliari-middenvelder Nicolo Barella, wiens komst op Stamford Bridge Cesc Fàbregas in staat zou stellen om zijn overgang naar AS Monaco te voltooien.

Internazionale zit ook aan Barella aan, maar Chelsea zou beide ploegen uit de Serie A kunnen aftroeven met een sterk bod in januari.

Het is duidelijk dat Barella zelf voorzichtig is met een transfer in januari, maar de beslissing kan buiten hem om genomen worden omdat Cagliari al een vervanger in beeld heeft in de persoon van Nahitan Nández van Boca Juniors, voor wie al een bod is geaccepteerd.

Chelsea's vorige transferperiode werd ook opgehouden door zware onderhandelingen met Napoli. Chelsea-directeur Marina Granovskaia kreeg te maken met de stekelige Napoli-voorzitter Aurelio De Laurenttis om Sarri en Jorginho vast te leggen.

Goal kan ook onthullen dat Atlético Madrid met Sevilla de strijd aangaat om Álvaro Morata op huurbasis over te nemen, maar Chelsea zou eerst een vervanger moet aantrekken, waar ze moeite hebben om Sarri's eerste keuze Gonzalo Higuaín te contracteren.

De transferperiode van januari blijkt nogal chaotisch te zijn voor Chelsea, met de situatie van Callum Hudson-Odoi, waar Bayern München een bod van 39 miljoen euro heeft uitgebracht.