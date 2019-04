Chelsea neemt het op voor 'verrassende afwezige' in het Team van het Jaar

De Engelse spelersvakbond PFA maakte donderdagochtend zijn Team van het Jaar bekend en in dat elftal was plek voor slechts één speler die niet de kleuren van of verdedigt. -middenvelder Paul Pogba was de enigszins verrassende 'vreemde eend in de bijt', terwijl veel supporters in Engeland hadden verwacht dat ook Eden Hazard opgenomen zou worden in het team. Zijn club heeft het donderdagmiddag in een statement getiteld 'Invloedrijke Hazard ondanks uitstekende statistieken niet in Team van het Jaar' opgenomen voor zijn sterspeler.

"Eden Hazard staat op de uit zes spelers bestaande shortlist voor de PFA Speler van het Jaar, maar is niet opgenomen in het Team van het Jaar dat vanochtend is onthuld. Onze nummer tien maakt een uitstekend seizoen door, vol met opvallende momenten, en hij wordt door velen beschouwd als een verrassende afwezige", laten the Blues weten via de officiële kanalen. "Zijn opvallende statistieken in het huidige seizoen zullen zeker niet tegen hem hebben gewerkt toen de stemmen werden uitgebracht."



'Hazard is, als zijn doelpunten en assists bij elkaar opgeteld worden, bezig aan zijn beste Premier League-seizoen tot nu toe en staat op dat gebied bovenaan de lijst met alle spelers van alle twintig clubs. Als hij nog eenmaal scoort in de laatste drie wedstrijden passeert hij de zestien goals die hij maakte in het seizoen 2016/17. Zijn dertien assists zijn er nu al twee meer dan zijn vorige persoonlijke record in de Premier League, in zijn eerste seizoen hier in 2012/13."



Het Team van het Jaar van de PFA werd samengesteld aan de hand van stemmen van alle spelers die lid zijn van de vakbond en in de aanval kregen Raheem Sterling, Sergio Agüero en Sadio Mané de voorkeur boven Hazard. De Belg maakt nog wel kans op de trofee voor Speler van het Jaar, daar hij samen met Agüero, Sterling en Bernardo Silva van Manchester City en het Liverpool-duo Mané en Virgil van Dijk tot de laatste zes genomineerden behoort. De Daily Mail wist woensdag echter al te verklappen dat die prijs naar Van Dijk zal gaan.