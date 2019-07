Chelsea neemt definitief afscheid van voormalig recordaankoop Morata

Álvaro Morata keert niet meer terug bij Chelsea, zo maakt de club zaterdagmiddag bekend via de officiële kanalen.

De 26-jarige aanvaller werd het afgelopen halfjaar al verhuurd aan en zal aankomend seizoen ook op huurbasis voor los Colchoneros spelen. De transfer wordt vervolgens volgend jaar zomer permanent gemaakt. Met de permanente overstap van de spits is naar verluidt een kleine 56 miljoen euro gemoeid.

Morata werd twee jaar geleden door the Blues voor 66 miljoen overgenomen van en werd daarmee de duurste aankoop van de club tot dan toe. De aanvaller slaagde er echter nooit in om uit te groeien tot een steunpilaar op Stamford Bridge. In 72 wedstrijden namens de Londenaren kwam hij uiteindelijk tot 24 doelpunten en in de winterstop van het afgelopen seizoen werd besloten om hem te verhuren aan Atlético.



Namens de Madrilenen staat de teller vooralsnog op zes doelpunten in vijftien officiële wedstrijden en de club werd deze zomer min of meer gedwongen om de spits permanent in te lijven. besloot vanwege de aan de club opgelegde transferban namelijk om van een clausule gebruik te maken om Morata, die oorspronkelijk ook volgend seizoen op huurbasis in het Wanda Metropolitano zou spelen, voortijdig terug te halen.



Atlético zag zich daarom genoodzaakt om opnieuw met Chelsea om de tafel te gaan en uiteindelijk zijn de clubs, tot opluchting van Morata die zelf absoluut niet terug wilde naar Engeland, tot een akkoord gekomen. Chelsea lijdt nu slechts een beperkt verlies op de 31-voudig international van Spanje, aangezien Atlético ook al 7 miljoen euro betaalde om hem te kunnen huren en dus in totaal 63 miljoen overmaakt naar Londen.