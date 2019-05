"Chelsea moet misschien een andere weg inslaan met een andere aanpak"

Eden Hazard is niet vervangbaar bij Chelsea, stelt Jimmy Floyd Hasselbaink. De Belg staat naar verwachting voor een overstap naar Real Madrid.

The Blues zouden bij het vertrek van Hazard een voorbeeld moeten nemen aan . The Reds namen in januari 2018 afscheid van Philippe Coutinho. De Braziliaan vertrok naar , maar Jürgen Klopp koos ervoor om niet een zelfde type speler te halen, maar gebruikte het geld om andere posities te versterken.

"Eden Hazard is niet vervangbaar en je moet niet proberen hem te vervangen", vertelt Hasselbaink in gesprek met de Daily Star . "Ze moeten iets anders doen. Als je hem probeert te vervangen, gaat het niet werken. Als je in de afgelopen jaren bijvoorbeeld naar Liverpool kijkt, ze probeerden Luis Suárez te vervangen en dat lukte niet."

"Toen Philippe Coutinho vertrok, sloegen ze een andere weg in. En weet je, ze zijn Coutinho vergeten bij Liverpool. Op een manier waarop het moet doen. Ze moeten misschien een andere weg inslaan met een andere aanpak."

Lees beneden verder

Hazard speelt woensdag mogelijk zijn laatste wedstrijd voor Chelsea. In de finale van de wacht . De laatste keer dat beide ploegen tegenover elkaar stonden was in januari, toen the Gunners in de Premier League met 2-0 te sterk waren. Hasselbaink hoopt dat Maurizio Sarri lessen trekt uit die wedstrijd.

"Wat Arsenal in die wedstrijd deed, was dat de intensiteit zo hoog was van hun zes beste spelers. Ze zetten zo goed druk en we weten allemaal dat Chelsea graag van achteruit wil spelen en de wedstrijd op die manier wil controleren. Arsenal deed het heel goed door ze af te stoppen en af te straffen."

"Chelsea moet begrijpen dat als dat opnieuw gebeurt, ze vanuit de aanval moeten spelen. Ze moeten de achterste lijn van Arsenal aanvallen. We weten allemaal dat hun zwakke punt de verdediging is, dus daar moet je gebruik van maken."