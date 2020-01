'Chelsea moet eerst verkopen bij eventueel bod op Oranje-international'

Chelsea heeft geen haast in het terughalen van Nathan Aké, zo weet The Sun te melden.

De Londense club wil eerst afscheid nemen van Andreas Christensen, voordat er eventueel een bod wordt neergelegd bij voor de Oranje-international. heeft een terugkoopoptie op Aké, die voor the Blues voor circa 47 miljoen euro is over te nemen.

Christensen kwam afgelopen seizoen nog geregeld aan spelen toe bij Chelsea, maar onder manager Frank Lampard kan de Deense stopper niet langer rekenen op een plaats in het hart van de defensie.

De opvolger van Maurizio Sarri op Stamford Bridge kiest doorgaans voor Kurt Zouma en Antonio Rüdiger, terwijl Fikayo Tomori dit seizoen zijn doorbraak beleeft.

Er is volgens The Sun interesse in Christensen, onder meer van , maar er zijn nog geen clubs die willen voldoen aan de vraagprijs van ongeveer 41 miljoen euro.

Aké kwam in 2011 op zestienjarige leeftijd in de jeugdopleiding van Chelsea terecht. De centrumverdediger wist nooit definitief door te breken in de hoofdmacht en werd tussendoor verhuurd aan en Reading.

De Nederlander werd in 2016 gehuurd door Bournemouth en een jaar later voor circa 23 miljoen euro definitief overgenomen. Zijn contract bij de nummer achttien in de Premier League loopt nog ruim drie jaar door.

Een tussentijdse transfer lijkt echter een moeilijke kwestie te zijn, daar Aké vanwege een hamstringblessure nog enkele weken uit de roulatie is. Daarnaast is manager Eddie Howe vanwege de strijd tegen degradatie niet van zins om de verdediger zomaar te laten vertrekken.

Aké is naast Chelsea ook aan gelinkt in de Engelse media, maar het is onduidelijk of hij ook daadwerkelijk op het lijstje van the Gunners staat.