"Chelsea moet de portemonnee trekken voor Lewandowski of Vardy"

Dennis Wise, oud-speler van Chelsea, vindt dat de Londense club volgende maand een absolute topspits moet binnenhalen.

Dat The Blues in januari op zoek gaat naar een nieuwe spits, staat volgens de Engelse pers als een paal boven water. De meest genoemde naam is momenteel die van Callum Wilson van Bournemouth, dit seizoen goed voor acht doelpunten in zestien competitieduels. Wise noemt echter twee andere namen.



"Chelsea zal een nieuwe spits willen hebben, iemand die makkelijk tot scoren komt", geeft Wise aan in gesprek met de Daily Express . De voormalig middenvelder, tussen 1990 en 2001 actief bij Chelsea, stipt aan dat de club niet over een speler beschikt 'die er 25 per seizoen maakt'. "Er lopen ook niet veel van zulke spelers rond, dus het gaat erom dat ze de juiste kiezen."



"Er zijn een paar spitsen voor wie ze bereid zouden moeten zijn om de portemonnee te trekken, zoals Robert Lewandowski en Jamie Vardy", concludeert hij. Vardy groeide zaterdag nog uit tot de grote plaaggeest van Chelsea: hij bezorgde Leicester City een verrassende 0-1 zege op Stamford Bridge. Zijn contract bij Leicester loopt door tot medio 2022. Lewandowski staat tot de zomer van 2021 onder contract bij Bayern München.



Chelsea heeft met Álvaro Morata en Olivier Giroud twee centrumspitsen in de gelederen, maar beiden lijken niet te voldoen aan de verwachtingen. Ze wisselden elkaar de afgelopen maanden af in de spits, totdat trainer Maurizio Sarri ervoor koos om Eden Hazard als voorste man op te stellen. In de laatste drie competitiewedstrijden was de Belg de spits van Chelsea.