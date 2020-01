Chelsea-miskoop van 38 miljoen euro vervolgt loopbaan in Birmingham

Danny Drinkwater stapt op huurbasis over naar Aston Villa, zo maakt de club dinsdagmiddag wereldkundig.

De 29-jarige middenvelder, die zonder problemen door de medische keuring kwam, tekent een huurovereenkomst tot het einde van het seizoen bij de nummer zeventien in de Premier League. Drinkwater is eigendom van , waar diens contract doorloopt tot medio 2022.

Drinkwater werd in de eerste helft van dit seizoen door Chelsea uitgeleend aan . De verhuurperiode aldaar was geen succes voor de middenvelder. Manager Sean Dyche liet hem in competitieverband slechts 59 minuten opdraven, in de 1-4 nederlaag tegen in december.

Daarnaast kwam Drinkwater tot slechts een volledige wedstrijd namens Burnley, in augustus in het duel om de EFL Cup met Sunderland (3-1 nederlaag). Afgelopen vrijdag werd een punt gezet achter de samenwerking.

Villa-manager Dean Smith kwam bij Drinkwater uit na de blessure van middenvelder John McGinn, die in december in de wedstrijd tegen een enkelblessure opliep. Laatstgenoemde is hierdoor nog enkele maanden uit de roulatie.

Drinkwater komt op Villa Park samen te spelen met onder meer Anwar El Ghazi. Het is nog niet bekend wanneer de controlerende middenvelder zijn debuut kan maken voor Villa, dat woensdag in de halve finale van de EFL Cup aantreedt tegen , een van de oude clubs van Drinkwater.

Lees beneden verder

Drinkwater beschikt over een doorlopend contract bij Chelsea, maar een terugkeer op Stamford Bridge behoort voorlopig niet tot de mogelijkheden.

De drievoudig international van Engeland kwam in 2017 terecht bij The Blues, die destijds circa 38 miljoen euro betaalden aan Leicester. In de afgelopen jaren kwam Drinkwater tot slechts 23 wedstrijden in het shirt van de Londense club.

Mede hierdoor begint hij voor de tweede keer aan een verhuurperiode elders.