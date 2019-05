Chelsea met Kanté in Europa League-finale; Cech start voor Arsenal

Chelsea begint woensdagavond met N'Golo Kanté aan de Europa League-finale tegen Arsenal.

De Franse middenvelder was een twijfelgeval vanwege een knieblessure, maar is toch fit genoeg om te starten in Baku. Manager Maurizio Sarri moet het wel stellen zonder onder anderen Antonio Rüdiger, Callum Hudson-Odoi en Ruben Loftus-Cheek. Bij ontbreken onder anderen Aaron Ramsey en Henrikh Mkhitaryan en begint Petr Cech in het doel.



Diverse Engelse media meldden zaterdag dat Kanté op de training een knieblessure had opgelopen, waardoor de Franse middenvelder de eindstrijd in Baku aan zich voorbij zou moeten laten gaan. Kanté is echter toch fit genoeg bevonden en zal samen met Jorginho en Mateo Kovacic het middenveld van vormen. Voorin is de hoop van the Blues gevestigd op sterspeler Eden Hazard.

Bij Arsenal verdedigt Cech het doel. De ervaren doelman uit Tsjechië speelt tegen zijn voormalige werkgever zijn laatste wedstrijd als professional, daar hij na dit seizoen met pensioen gaat. Cech krijgt van trainer Unai Emery de voorkeur boven Bernd Leno, in de Premier League de eerste keus tussen de palen bij Arsenal. The Gunners moeten het stellen zonder de geblesseerde Ramsey en Mkhitaryan, die vanwege politieke redenen is achtergebleven in Engeland.

Opstelling Arsenal: Cech; Sokratis, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Torreira, Xhaka, Kolasinac; Özil; Lacazette, Aubameyang.



Opstelling Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson; Jorginho, Kanté, Kovacic; Pedro, Giroud, Hazard.