Chelsea met goed gevoel naar Ajax; weer dreun voor Tottenham Hotspur

Chelsea leeft met een overwinning op zak toe naar de Champions League-wedstrijd tegen Ajax van woensdag in Amsterdam.

The Blues waren voor eigen publiek met 1-0 te sterk voor en nemen daardoor, in ieder geval voor even, de derde plaats in beslag. voorkwam ternauwernood een nederlaag tegen (1-1) en staat zevende.

- Newcastle United 1-0

Na een zwakke seizoenstart heeft Chelsea de weg omhoog ingezet sinds eind vorige maand; de vier laatste officiële wedstrijden voor de interlandperiode werden allemaal in winst omgezet. Ten opzichte van het duel met (1-4) van twee weken geleden voerde trainer Frank Lampard slechts één wijziging door: de geblesseerde N'Golo Kanté werd afgelost door Ross Barkley.

De bezoekers traden aan met Jetro Willems. De beste kans was in de eerste helft voor Mason Mount, die van dichtbij stuitte op Martin Dúbravka; Willian kopte even daarvoor naast. Joelinton liet zich eenmaal gelden namens de bezoekers. Newcastle oogde achterin solide en gokte op de counter, met de snelheid van Allan Saint-Maximin.

Tien minuten na de rust kwamen de bezoekers goed weg. Tammy Abraham sprong hoog na een corner van Willian en knikte hard tegen de lat aan. Halverwege de tweede helft kopte de spits nog eens over, terwijl Dúbravka een redding in huis had op een inzet va Christian Pulisic van dichtbij.

De tijd begon te dringen en zeventien minuten voor het laatste fluitsignaal was het dan toch raak voor Chelsea. Pulisic drong het strafschopgebied binnen en vond Callum Hudson-Odoi, die Marcos Alonso bereikte. De Spanjaard was doeltreffend met een hard schot: 1-0. Een briljant blok van DeAndre Yedlin voorkwam dat Abraham er nog 2-0 van maakte.

Tottenham Hotspur - Watford 1-1

Tottenham ging de interlandperiode in met nederlagen tegen (2-7) en (3-0) op zak en ook zaterdagmiddag ging het al snel mis voor de manschappen van trainer Mauricio Pochettino. Nadat Watford door een hamstringblessure voor Danny Welbeck nog tegen een vroege domper aan was gelopen, was het Darryl Janmaat die Abdoulaye Doucouré in de zesde minuut met een bekeken voorzet in staat stelde om voor de openingstreffer te tekenen. De thuisploeg stelde daar in de eerste helft enkel een poging van Moussa Sissoko tegenover en kon vijf minuten voor rust nog opgelucht ademhalen toen arbiter Chris Kavanagh na raadpleging van de VAR besloot om niet voor een penalty tegen te fluiten.

Met het inbrengen van Heung-Min Son voor Davinson Sánchez trachtte Pochettino in de tweede helft voor meer aanvallende stootkracht te zorgen en de Koreaan bewees zijn manager vier minuten na zijn entree bijna een goede dienst toen hij via de lat net over het vijandelijke doel schoot. Veel meer gevaar wisten the Spurs in het restant van de wedstrijd niet meer te stichten, waardoor een nieuwe nederlaag onvermijdelijk leek. In de slotfase kregen zij echter een helpende hand toegestoken door Kiko en doelman Ben Foster, die elkaar in de weg liepen in de zestien en Dele Alli uiteindelijk de bal in het doel zagen schieten.

- 2-1

In een eerste helft waarin de grootste kansen voor Leicester City waren, was het Burnley dat het eerst doel trof. Dwight McNeil vond Chris Wood na een klein halfuur spelen met een voorzet in de zestien, waarna hij de bal net buiten het bereik van Kasper Schmeichel in de linkerbovenhoek kopte.

De thuisploeg liet zich hier echter niet door van de wijs brengen en op slag van rust kon Jamie Vardy op aangeven van Harvey Barnes met het hoofd voor de gelijkmaker zorgen. Barnes speelde een kwartier voor tijd vervolgens ook een hoofdrol bij de 2-1 toen zijn voorzet binnen geknald kon worden door Youri Tielemans. Even leek het er daarna nog op dat Wood Burnley met zijn tweede van de wedstrijd aan een punt zou helpen, maar zijn goal werd afgekeurd wegens een handsbal.

- Southampton 1-1

De gevaarlijkste man aan de zijde van Wolverhampton was Raúl Jiménez, die na een uur scoorde uit een penalty. In de slotfase van de eerste helft dacht hij ook al trefzeker te zijn, maar dat doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Zodoende zochten beide ploegen de kleedkamer halverwege op met een 0-0 tussenstand. Na de pauze kwam Southampton op voorsprong via Danny Ings, die voorbij twee verdedigers dribbelde en ook doelman Rui Patrício verschalkte. Een overtreding van Pierre-Emile Höjbjerg op Matt Doherty betekende echter dat Jiménez aan de overzijde mocht aanleggen vanaf elf meter en hij bepaalde de eindstand op 1-1.

Aston Villa - Brighton & Hove Albion 2-1

Halverwege de eerste helft greep Brighton de leiding tegen Anwar El Ghazi en consorten. Het was Adam Webster die de score opende, na een vrije trap van Pascal Gross. De defensie van Aston Villa verloor Webster uit het oog en met een kopbal bij de tweede paal wist de verdediger de score te openen. De wedstrijd nam echter een opvallende wending in minuut 35, toen Aaron Mooy een overtreding beging op Jack Grealish en zijn tweede gele prent in 5 minuten tijd ontving.

Aston Villa leek al gauw te profiteren via een feilloos schot van Conor Hourihane, maar Wesley beging een overtreding op doelman Mathew Ryan en dus werd de treffer afgekeurd. Kort voor rust viel de gelijkmaker alsnog: Jack Grealish scoorde uit een intikker. Aston Villa zocht na rust naar de voorsprong, met El Ghazi als een van de meest dreigende spelers. Het duurde tot diep in de blessuretijd voordat de zoektocht succesvol was via Matt Targett.

AFC - Norwich City 0-0

Tim Krul maakte zijn rentree onder de lat bij Norwich, na een absentie van twee wedstrijden vanwege blessureled. Bij Bournemouth begon Nathan Aké vanaf het eerste fluitsignaal en begon Arnaut Danjuma Groeneveld op de bank. Krul hoefde in de eerste helft slechts een keer in actie te komen, door een inzet van Dominic Solanke uit zijn korte hoek te houden.

Na een goed begin van Bournemouth kwam Norwich City beter in de wedstrijd, maar veel doelgevaar was er voor rust niet. Na de onderbreking waren de beste mogelijkheden voor Norwich en werd het spel van Bournemouth steeds zwakker. Eenmaal werd de thuisploeg nog wel gevaarlijk, toen invaller Danjuma zijn landgenoot Krul tot een redding dwong.