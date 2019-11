Chelsea, Liverpool en Napoli azen op talentvolle Noor van Genk

De Noorse middenvelder van Genk is bij diverse Europese topclubs op de radar verschenen en lijkt snel uit België te verdwijnen als de markt opent.

houdt de verrichtingen van Sander Berge bij Genk nauwlettend in de gaten, terwijl ook en de middenvelder in het vizier hebben.

De 21-jarige belofte lijkt een relatief goedkope aanwinst, aangezien zijn contract nog maar achttien maanden doorloopt bij de Belgische kampioen.

Dimintri De Conde, sportief directeur van Genk, gaf onlangs al te kennen dat diverse clubs uit de hem volgen, terwijl hij ook de interesse van Liverpool bevestigde.

"Napoli heeft interesse in Sander en het is mogelijk dat er een deal uit voortkomt", meldde De Conde aan Radio Punto Nuovo. "We weten ook dat Liverpool hem wil en dat [Jürgen] Klopp hem na de wedstrijd in de een compliment maakte over zijn optreden."

"Er zijn meer clubs uit Italië die hem volgen, maar er is nog geen officiële aanbieding binnen gekomen. Vanaf volgende week kan alles veranderen. We hebben nu nog geen aanbod van Napoli ontvangen."

Genk heeft een goede relatie met Chelsea door de eerdere verkopen van Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois. Twintigvoudig international Berge geldt nu als het grootste talent van de club en kan de volgende topdeal tussen beide clubs worden.

Hij liet zich onlangs al zien tegen Liverpool en Napoli in de Champions League en gaf toe dat spelen voor eerstgenoemde club een droom zou zijn die uitkomt. "Iedereen droomt ervan op Anfield te spelen, vooral mensen uit Noorwegen", meldde Berge aan TV2.

"Liverpool is momenteel het beste team ter wereld en ze hebben de meeste fans, dus ik zou graag zo vaak mogelijk daar spelen", aldus de Noor, die momenteel geen trainer heeft bij Genk. Felice Mazzu werd vorige week ontslagen door de zwalkende titelverdediger.

Bij Chelsea hebben jongelingen Billy Gilmour en de verhuurde Conor Gallagher de potentie om door te breken op het middenveld, maar Goal heeft begrepen dat de club nog een talentvolle middenvelder wil aantrekken.

De Londenaren mogen door een transferban geen spelers aantrekken, maar maken toch alvast plannen voor het geval de straf wordt opgeheven door het CAS. Woensdag dient het hoger beroep over het wel of niet mogen doen van transfers in januari.

Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat het CAS woensdag al een uitspraak doet, maar er mag wel worden aangenomen dat de club voor januari weet waar het aan toe is.

Chelsea hoeft niet per se de markt op, want voorlopig draait de ploeg uitstekend onder de deze zomer aangestelde trainer Frank Lampard. Hij geeft jongelingen het vertrouwen en krijgt dat terugbetaald.

Er is door het noodgedwongen gebrek aan zomerse transfers echter voldoende geld in kas en de club heeft een shortlist per positie. Er zou naast Berge ook interesse zijn in Ben Chillwell, Jadon Sancho, Wilfried Zaha, Timo Werner en Moussa Dembélé.

Ook Nathan Aké wordt genoemd om terug gekocht te worden van . Anderzijds werkt de club aan contractverlenging van Tammy Abraham, Fikayo Tomori, Reece James en Tino Anjorin.