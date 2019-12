Chelsea lijdt pijnlijk verlies op Stamford Bridge tegen laagvlieger

Chelsea blijft bijzonder wisselvallig presteren. Het team van Frank Lampard kon op Boxing Day niet winnen van Southampton.

leed alweer de vijfde nederlaag in alle competities in iets meer dan een maand tijd: 0-2. Door de nederlaag blijft nummer vier Chelsea op 32 punten steken en is de voorsprong op stadsgenoot , dat eerder van won, tot drie punten geslonken.

Chelsea - 0-2

Niet voor de eerste keer dit seizoen had het team van Lampard het in eigen huis lastig tegen een op papier inferieure tegenstander. Southampton werkte hoe dan ook een perfecte eerste helft af.

Het team van Ralph Hasenhüttl was gevaarlijk in de omschakeling, verdedigde subliem en kwam na een half uur spelen op voorsprong via een heerlijke goal van Michael Obafemi: Fikayo Tomori en Kurt Zouma konden niet ingrijpen en zagen de bal na een goede actie van de aanvaller fraau in de linkerbovenhoek verdwijnen. Een hard gelag voor Lampard, die zag hoe Tammy Abraham in de tang zat bij de centrale verdedigers van Southampton en de rest van het team evenmin zijn niveau haalde.

Met Mason Mount als vervanger van Zouma hoopte Lampard in de tweede helft minimaal een gelijkmaker te forceren, maar het bleef een frustrerende middag voor Chelsea. Een inzet van Willian was de enige noemenswaardige poging van the Blues , die hun handen vol hadden aan Nathan Redmond en Stuart Armstrong.

Zeventien minuten voor het einde viel de beslissing. Na een goede aanval op rechts zette Armstrong goed door en verzilverde Redmond zijn uitgekiende pass door het leer over Kepa Arrizabalaga te werken: 0-2.

- 2-1

In de eerste dertig minuten waren de teams aan elkaar gewaagd, maar daarna brak het duel open. De beste kans was voor het team van Roy Hodgson, maar na goed voorbereidend werk van Wilfried Zaha en Max Meyer slaagde Jordan Ayew erin om de bal naast het doel te werken.

Na nog geen uur spelen nam West Ham de leiding: Robert Snodgrass werkte het leer in de verre hoek op aangeven van Michail Antonio.

Crystal Palace kwam na 68 minuten, vlak nadat Jairo Riedewald de plek van Patrick van Aanholt had ingenomen, op 1-1: Cheikhou Kouyaté schoot van dichtbij laag binnen tegen zijn ex-werkgever. In de slotfase werd het duel beslist toen Ayew niet te stoppen was en een solo met een stift afrondde.