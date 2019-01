'Chelsea laat aanvaller voor twintig miljoen naar competitiegenoot vertrekken'

Tammy Abraham is op weg naar Wolverhampton Wanderers.

Verschillende Engelse media, waaronder the Sun , melden dat Chelsea een bod van the Wolves op de 21-jarige aanvaller ter hoogte van twintig miljoen euro heeft geaccepteerd. In de komende dagen gaat Wolverhampton met Abraham zelf om de tafel om tot een overeenkomst te komen.

Abraham moet deze winter al aansluiten bij de huidige nummer acht van de Premier League, waardoor de huurperiode van de aanvaller bij Aston Villa vroegtijdig zou worden beëindigd. Bij de Championship-club maakte de Engelsman afgelopen halfjaar indruk, met zestien doelpunten en een assist in twintig wedstrijden.



De tweevoudig A-international van Engeland ligt nog tot de zomer van 2022 vast bij de topclub uit Londen. Abraham is in totaal slechts drie keer in actie gekomen voor de hoofdmacht van the Blues , waarbij hij slechts 74 minuten speeltijd kreeg. In het verleden was Abraham op huurbasis actief bij Bristol City en Swansea City.



Vooral in de laatste wedstrijden voor Aston Villa is Abraham op dreef. In de afgelopen tien duels wist de aanvaller twaalf keer het net te vinden. Wolverhampton wil profiteren van de scoringsdrift van de jongeling. De promovendus aast in het eerste seizoen in de Premier League al op Europees voetbal en hoopt dit te bewerkstelligen met Abraham in de selectie.