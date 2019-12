Chelsea krijgt duidelijke boodschap: "Wordt heel moeilijk om hier te blijven"

De kans dat Olivier Giroud het seizoen afmaakt bij Chelsea wordt steeds kleiner.

De 33-jarige aanvaller uit Frankrijk zit steevast op de bank, daar manager Frank Lampard sinds de start van deze jaargang de voorkeur geeft aan Tammy Abraham. Daarnaast staat ook Michy Batshuayi boven hem in de pikorde.

Giroud, reeds gelinkt aan onder meer en , spreekt ook openlijk uit dat het beter is om tussentijds te verlaten, zeker ook met het oog op het EK van volgend jaar.

"Het zal heel moeilijk worden om bij Chelsea te blijven", geeft Giroud toe in een onderhoud met Le Dauphiné Libéré. "Ik ga over mijn situatie praten met de manager. De kans is heel groot dat er iets gaat veranderen, want ik krijg niet voldoende speeltijd om mijn kwaliteiten te etaleren."

Giroud, die in januari 2018 overkwam van stadgenoot , heeft een aflopend contract op Stamford Bridge. Contractverlenging lijkt echter geen optie te zijn, waardoor een transfer in januari zeer aannemelijk is.

"Momenteel ben ik nog speler van Chelsea en we hebben nog een paar wedstrijden te gaan voordat de transfermarkt weer opengaat", zo gaat Giroud verder met zijn uitleg. "Daarna gaan we om de tafel zitten om tot de best mogelijke beslissing te komen."

"Een terugkeer naar Frankrijk behoort absoluut tot de mogelijkheden." Giroud speelde in eigen land onder meer voor , dat de spits in 2012 verkocht aan Arsenal.

Giroud is in de Italiaanse media meermaals gelinkt aan Inter, terwijl in Engeland Crystal Palace enkele keren is genoemd als nieuwe werkgever van de Fransman. France Football weet te melden dat en Girondins overwegen om een bod neer te leggen bij Chelsea op Giroud.

De reservespits houdt met de keuze voor een andere club rekening met het EK van volgend jaar zomer. "Dat wordt waarschijnlijk één van mijn laatste kunstjes bij het Franse team. Ik ga er dan ook alles aan doen om erbij te zijn", zo laat Giroud weten aan France Football.