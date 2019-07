Chelsea kan definitief afscheid nemen van voormalig Vitesse-smaakmaker Baker

Chelsea stuurt wederom een speler met een verleden bij Vitesse op huurbasis naar een andere club.

Lewis Baker begint namelijk bij aan het nieuwe seizoen, zo meldt de club uit de via de officiële kanalen. Eerder deze woensdag werd Matt Miazga gestald bij Reading, terwijl Jake Clarke-Salter op huurbasis verder gaat bij Birmingham City.

De Duitsers hebben tevens de optie tot koop opgenomen in de huurovereenkomst met Baker, wiens contract bij doorloopt tot medio 2022.

"Ik ben er content mee dat de onderhandelingen van de afgelopen dagen het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Ik kan niet wachten om bij deze club aan de slag te gaan. De Bundesliga is een van de beste competities ter wereld, dat wordt dus een mooie uitdaging voor mij", stelt Baker op de website van Fortuna Düsseldorf.

Volgens bestuurslid technische zaken Lutz Pfannenstiel stond Baker al langer op het lijstje. "Ik volg Lewis al sinds zijn jeugdjaren bij Chelsea", begint hij zijn relaas.

"Bij groeide hij vervolgens uit tot een van de beste spelers van de . Lewis heeft alles wat een centrale middenvelder moet hebben: hij heeft loopvermogen, is atletisch en beschikt over een neusje voor de goal. Ik ben ervan overtuigd dat hij een toegevoegde waarde is voor de Bundesliga."

Baker werd in de Engelse media vaak omschreven als de opvolger van Frank Lampard, de huidige manager van Chelsea. Een definitieve doorbraak in de hoofdmacht bleef echter uit, waardoor de middenvelder onder meer werd verhuurd aan Vitesse.

In Arnhem veroverde Baker in 2017 de TOTO . Daarnaast waren er verhuurperiodes bij Sheffield Wednesday, MK Dons, Middlesbrough, Leeds United en laatstelijk bij Reading.