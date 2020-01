Chelsea is zwakker met Kanté in het team, moet Lampard hem passeren?

De Franse WK-winnaar wordt gezien als 's werelds beste 'box-to-box' middenvelder, dus waarom is Chelsea niet in balans als hij speelt?

Na het winnen van twee Premier League-titels, het WK van 2018 en een rol als 's meest gerespecteerde speler is het lastig om kritisch te zijn over welk aspect dan ook van de carrière van N'Golo Kanté.

Toch denkt manager Frank Lampard misschien aan het ondenkbare na de 1-0 nederlaag van zaterdag in Newcastle: het passeren van zijn best betaalde speler nadat Chelsea al ruim twee maanden niet meer twee competitieduels op rij heeft gewonnen.

Kanté worstelt dit seizoen voor het eerst in zijn loopbaan met blessures, als gevolg van de beslissing om door de pijnbarrière heen te spelen in de -finale in mei.

Voor de WK-finale was hij ook al niet helemaal fit en vorig seizoen verzocht Maurizio Sarri hem ondanks een knieblessure toch in actie te komen in Baku. De kleine spelverdeler had pijnstillers nodig om een bijdrage te leveren aan de 4-1 overwinning op .

Een bron binnen de club beweerde dat Kanté de finale niet zou halen, maar hij kwam in Azerbeidzjan zelfs de hele wedstrijd in actie. Vanaf die dag kampt de middenvelder al met blessureleed en hij miste de volledige voorbereiding onder de nieuwe manager Lampard.

Kanté heeft inmiddels al een half dozijn andere blessures gehad - van enkelproblemen tot hamstringklachten - tijdens dit seizoen. Daardoor miste de routinier veertien wedstrijden.

Als de 28-jarige Parijzenaar wél meespeelde, had hij bovendien niet dezelfde impact als in eerdere seizoenen. Dat kan komen door de gemiste voorbereiding en het aanpassen aan een nieuwe manager of simpelweg door een gebrek aan wedstrijdritme.

Dat blijkt uit de statistieken en opmerkelijk genoeg winnen The Blues meer wedstrijden als Kanté er niet bij is. Chelsea won 33,3 procent van de Premier League-wedstrijden waarin Kanté aanwezig was en liefst 87,5 procent van de wedstrijden waarin hij niet meespeelde.

Inclusief andere competities liggen die cijfers iets dichterbij elkaar: 36,8 procent om 71,4 procent.

Ook tegen het van Steve Bruce had Kanté het moeilijk. Hij miste de grote kans van de wedstrijd en slaagde er niet in om zijn tegenstanders te domineren op het middenveld. De Fransman won slechts 29,4 procent van zijn zeventien duels, hij maakte vier overtredingen en verprutste een vijfde deel van zijn passes.

Net als Sarri probeert ook Lampard zijn pupil verder vooruit te laten spelen op een driemansmiddenveld, na zijn succes op een tweemanslinie onder Claudio Ranieri en Antonio Conte.

Mateo Kovacic is uitgegroeid tot één van de sterspelers sinds hij afgelopen zomer na een huurperiode definitief de overstap maakte van naar Stamford Bridge. Samen met Jorginho vormt de Kroaat een uitstekend duo, wat Lampard zelf ook erkent.

"Het is geweldig om te zien. Ik heb ervan genoten om naar hen te kijken", zei de Engelsman na de uitzege bij , begin november. Kanté miste vijf van Chelsea's zes wedstrijden tijdens de beste zegereeks van de Londenaren dit seizoen. "Het was 25 minuten lang uitmuntend, we controleerden het spel."

"De link tussen Jorginho en Kovacic en Mason Mount, hun zelfvertrouwen aan de bal, hun vermogen om aanvallende passes te vinden, vooral Kovacic die door het middenveld naar voren kwam... Ik vond ze geweldig spelen."

Het partnerschap tussen Jorginho en Kovacic werd de laatste weken verbroken, maar het duo geeft wel balans in Lampard's systeem, dat bovendien vraagt dat spelers zich op iedere positie laten zien.

Kanté wordt door velen gezien als 's werelds beste 'box-to-box' middenvelder en tegen Arsenal zal hij dinsdagavond waarschijnlijk wel aan de aftrap verschijnen, maar Lampard moet toch steeds meer gaan kijken hoe zijn aanwezigheid de balans van het elftal beïnvloedt.