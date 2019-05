'Chelsea incasseert weer flinke dreun richting EL-finale tegen Arsenal'

Chelsea lijkt enkele dagen voor de Europa League-finale tegen Arsenal een flinke dreun te hebben geïncasseerd.

Diverse Engelse media melden dat N'Golo Kanté op de training van zaterdag een knieblessure heeft gelopen, waardoor de Franse middenvelder de eindstrijd in Baku aan zich voorbij zal moeten laten gaan.



Kanté sukkelde de laatste weken al met een hamstringblessure, maar was daar inmiddels weer van hersteld. hoopte de mannetjesputter klaar te stomen voor de -finale van aankomende woensdag tegen , maar de kans dat hij tegen the Gunners van de partij zal zijn, is volgens onder meer The Guardian niet bijster groot.



Kanté verliet de zaterdagtraining van Chelsea zaterdag met een pijnlijke knie en zal zondag verder onderzocht worden door de medische staf van the Blues. De eerste voortekenen zijn echter niet positief, waardoor hij vrijwel zeker zal ontbreken tegen Arsenal. Kanté zou na Antonio Rüdiger Callum Hudson-Odoi en Ruben Loftus-Cheek de vierde speler zijn die manager Maurizio Sarri geblesseerd ziet afhaken richting de Europa League-finale.