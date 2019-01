Chelsea-icoon John Obi Mikel keert terug op de Engelse velden

Middlesbrough meldt donderdagmiddag via de officiële kanalen dat John Obi Mikel aansluit bij de club uit de Championship.

De 85-voudig international van Nigeria wordt transfervrij binnengehaald. De routinier speelde eerder 249 Premier League-wedstrijden voor Chelsea en won in zijn elf jaar bij the Blues onder meer twee landstitels, drie FA Cups en de Europa League in 2013. In 2012 won hij met de Londenaren de Champions League.

De 31-jarige middenvelder zat sinds zijn recente vertrek bij het Chinese Tianjin Teda zonder club. Al dagenlang deden de geruchten de ronde dat Mikel zou terugkeren naar Engeland en dat Middlesbrough een goede kans maakte op de handtekening van de middenvelder. De club staat momenteel vijfde in de Championship, het tweede niveau van Engeland.



Mikel sloot zich in de zomer van 2006 aan bij Chelsea, dat twintig miljoen euro betaalde aan het Noorse FK Lyn. Sindsdien kwam de middenvelder tot 372 wedstrijden voor de Londenaren, waarin hij 6 keer scoorde en 13 keer een medespeler in stelling wist te brengen. Nu zet Mikel zijn loopbaan in Engeland weer voort en verbindt hij zich tot aan het einde van het seizoen bij Middlesbrough.



"Ik ben verheugd dat hij er is", laat manager Tony Pulis weten op de clubsite. "Hij is een man met veel ervaring en kwaliteit. Hij heeft een winnaarsmentaliteit en wil graag onderdeel zijn van deze ambitieuze ploeg." Mikel is de tweede aanwinst van Middlesbrough deze winter. Eerder werd de huur van Rajiv van La Parra van Huddersfield Town al bekendgemaakt.