'Chelsea hoopt op minimaal 112 miljoen euro in deal met Real Madrid'

Eden Hazard werd in het verleden al meerdere malen in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid, maar van een overstap kwam het nog niet.

De Koninklijke is achter de schermen echter inmiddels bezig met de komst van de Rode Duivel en Het Laatste Nieuws schrijft donderdagochtend dat Real 'een versnelling hoger' is gegaan.

De Belgische krant weet te melden dat er nog geen officieel bod op tafel ligt, maar dat Chelsea inmiddels wel in spanning afwacht tot Real zich voor het eerst in de kaarten laat kijken. Het is geen geheim dat de 28-jarige aanvaller graag naar het Santiago Bernabéu wil en the Blues hebben zich daar inmiddels bij neergelegd. De afgelopen weken zijn er dan ook geen pogingen meer ondernomen om de in 2020 aflopende verbintenis van de sterspeler te verlengen.



Chelsea wenst naar verluidt minstens 112 miljoen euro te ontvangen voor het na dit seizoen nog één jaar doorlopende contract van Hazard, maar het openingsbod van Real zal waarschijnlijk lager liggen. José Angel Sánchez, de algemeen directeur van de Spaanse grootmacht, heeft alles op een rijtje gezet en neemt naar verwachting binnen afzienbare tijd contact op met zijn tegenhanger bij de Londenaren.



Als Hazard aankomende zomer inderdaad bij Chelsea vertrekt komt er na zeven jaar een einde aan zijn dienstverband bij de club. De dribbelaar werd in 2012 voor 35 miljoen euro opgepikt bij Lille OSC en speelde sindsdien 328 wedstrijden voor de Engelsen, waarin hij 101 keer wist te scoren en 85 assists afleverde. Met Chelsea won de aanvaller onder meer twee landstitels en een Europa League.