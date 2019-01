'Chelsea haalt Nederlands talent weg uit jeugdopleiding van AZ'

Justin de Haas is op weg naar Chelsea. De achttienjarige verdediger gaat volgens het Algemeen Dagblad komende zomer de overstap maken van AZ naar de Engelse topclub. In een reactie aan de krant vertellen de Alkmaarders niets van de aantaande overstap te weten.

Het contract van De Haas bij AZ loopt na dit seizoen af. De verdediger maakte in 2015 de overstap van KFC naar AZ en werkt zijn wedstrijden af in Onder-17. Andrie Jonker, voormalig hoofd jeugdopleiding bij Arsenal, vraagt zich in het dagblad hardop af of het verstandig is om voor Nederlandse talenten op jonge leeftijd de overstap naar een Engelse topclub te maken.



"Ik blijf mijn bedenkingen houden of dit de juiste stap is. Speel eerst eens honderd wedstrijden in de Eredivisie, denk ik vaak. Buiten Tim Krul en Nathan Aké is er geen enkele speler in geslaagd om vanuit de jeugd een basisplaats in de Premier League af te dwingen", legt hij uit. "Timothy Fosu Mensah? Die heeft het nu ook moeilijk bij Fulham."



Onlangs maakten de Nederlandse talenten Ki-Jana Hoever en Tahith Chong in de FA Cup hun debuut voor respectievelijk Liverpool en Manchester United. "Toen ik bij Arsenal werkte, riep manager Arsène Wenger weleens jeugdspelers op voor wedstrijden in de League Cup. Maar als Arsenal een paar dagen later voor de Premier League in actie kwam, zaten die jongens niet bij de selectie. En de vijftig wedstrijden daarna ook niet. Het zegt wel iets dat jongens als Hoever en Chong tot de grootste talenten van hun club behoren. Dat is uiteraard positief", aldus Jonker.