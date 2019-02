Chelsea haalt Michy Batshuayi terug en verblijdt stadsgenoot

Michy Batshuayi gaat weer in de Premier League aan de slag. Chelsea en Crystal Palace hebben overeenstemming bereikt over een verhuur.

De 25-jarige aanvaller annex Belgisch international speelde het afgelopen half jaar op huurbasis voor Valencia, dat geen heil zag in een langer verblijf van Batshuayi in Mestalla. Nu mag hij het tot het einde van het seizoen bij Palace proberen.

Tal van clubs werden de voorbije weken met Batshuayi in verband gebracht: van AS Monaco tot Real Betis en van West Ham United tot Everton en zelfs Tottenham Hotspur. Chelsea leek om uiteenlopende redenen echter nog een half jaar met de aanvaller opgescheept te zitten, totdat in de sloturen van de winterse transfermarkt plots Crystal Palace zich aandiende als mogelijke bestemming. Vlak voor de deadline rondden de clubs uit Londen de tijdelijke transfer af.



In de huurovereenkomst tussen Chelsea en Crystal Palace is geen optie tot koop opgenomen, waardoor Batshuayi zich komende zomer weer op Stamford Bridge zal melden. Zijn verbintenis loopt medio 2021 ten einde. "Dit is een geweldige aanwinst voor Crystal Palace", benadrukt voorzitter Steve Parish. "Michy is een speler waar we al lang bewondering voor hebben en ik ben zeer blij dat we hem eindelijk in een rood en blauw shirt hebben weten te krijgen. Hij zal een geweldige toevoeging zijn."



Batshuayi startte zijn loopbaan bij Standard Luik, om vervolgens in 2014 naar Olympique Marseille te vertrekken. Na 33 goals in 78 duels maakte de aanvaller de overstap naar Chelsea, dat 36 miljoen euro neertelde. Daar is teller voorlopig op 19 goals in 53 duels blijven steken, inclusief een doelpunt dat de Londenaren in zijn eerste seizoen de landstitel bezorgde. Hij werd afgelopen seizoen al aan Borussia Dortmund uitgeleend.