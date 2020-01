'Chelsea grijpt mis met eerste bod van veertig miljoen euro in Frankrijk'

Olympique Lyon heeft een eerste bod van veertig miljoen euro van Chelsea op Moussa Dembélé afgeslagen, zo weet Foot Mercato donderdag te melden.

Les Gones voelen er niets voor om de 23-jarige aanvaller tussentijds te verkopen, zeker nu Memphis Depay tot het einde van het seizoen is uitgeschakeld met een zware kruisbandblesure.

Daarnaast is Jeff Reine-Adélaïde vanwege een soortgelijke blessure ook lange tijd uit de roulatie, waardoor Lyon al minder opties heeft in aanvallend opzicht.

Manager Frank Lampard mag met ingang van deze transferperiode weer zakendoen op de transfermarkt, met Dembélé klaarblijkelijk als een van de topkandidaten op zijn wensenlijstje.

Sky Sports meldde dinsdag al dat laatstgenoemde wordt genoemd als mogelijke aanwinst van de Londense club. is naar verluidt bereid om Olivier Giroud in een eventuele deal met Lyon te betrekken.

De 33-jarige aanvaller komt bij the Blues nauwelijks aan spelen toe en liet onlangs in de Franse media al optekenen dat een vertrek bij Chelsea de beste optie is voor alle betrokken partijen.

Lampard schenkt dit seizoen alle vertrouwen aan Tammy Abraham, die zijn doorbraak beleeft bij de -winnaar. Hierdoor is Giroud veroordeeld tot een plaats op de bank, terwijl ook Michy Batshuayi niet verder komt dan invalbeurten.

Chelsea is al langere tijd op zoek naar versterkingen voor de aanvalslinie. Vorige maand werden Wilfried Zaha ( ) en Timo Werner ( ) al in verband gebracht met een transfer richting de nummer vier in de Premier League.

De door Chelsea begeerde Dembélé is bezig aan zijn tweede seizoen bij Lyon. De jonge aanvaller wist tot dusver 30 keer het net te vinden in 71 wedstrijden in het shirt van de Fransen.

In augustus 2018 maakte hij voor 22 miljoen euro de overstap van Celtic naar Lyon. Dembélé, met een verbintenis tot 2023 in Lyon, speelde eerder in Engeland voor .