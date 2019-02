'Chelsea gaat na ontslag Sarri voor rechterhand Southgate'

Chelsea plaatste zich donderdag ten koste van Malmö voor de achtste finales van de Europa League, maar Maurizio Sarri zit nog altijd op de schopstoel.

De Londenaren hebben met de League Cup-finale tegen Manchester City van aankomende zondag en de Premier League-wedstrijd tegen Tottenham Hotspur van volgende week woensdag twee zeer belangrijke wedstrijden voor de boeg, die weleens doorslaggevend kunnen zijn voor de toekomst van de coach op Stamford Bridge.

Als Chelsea besluit om na eventuele tegenvallende resultaten afscheid te nemen van Sarri komt het mogelijk bij een opvallende vervanger uit. The Telegraph weet vrijdag namelijk te melden dat Steve Holland een van de favorieten is om de Italiaan op te volgen. De 48-jarige Engelsman is momenteel werkzaam als assistent-bondscoach van de Engelse nationale ploeg en Chelsea wil mogelijk bij de FA aankloppen om te vragen of Holland die werkzaamheden tot het einde van het seizoen kan combineren met het hoofdtrainerschap bij de club.



Holland was in het verleden zes jaar werkzaam in Londen als assistent-trainer en nam in 2015 na het ontslag van José Mourinho zelfs even als interim-coach de honneurs waar bij Chelsea. De oud-speler van onder meer Derby County en Bury is zodoende een bekend gezicht bij de club en werkte in het verleden al samen met een groot deel van de huidige selectie. Zijn aanwezigheid bij de wedstrijden die Chelsea in de afgelopen week speelde tegen Manchester United en Malmö heeft de geruchten bovendien verder doen aanwakkeren.



Naast Holland zou Gianfranco Zola overigens ook in beeld zijn om het stokje tot het einde van het seizoen over te nemen van Sarri. De clubicoon is op dit moment de assistent van zijn landgenoot en zou binnen bepaalde geledingen van de club ook gezien worden als een goede kandidaat. Niet iedereen in het bestuur van Chelsea is naar verluidt echter overtuigd van de geschiktheid van Zola, waardoor Holland de favoriet blijft.