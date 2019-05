Chelsea gaat Mount de kans geven in voorbereiding

De middenvelder maakt een uitstekend seizoen door bij Derby County nadat hij vorig seizoen als huurspeler van Vitesse ook al uitblonk.

is van plan om Mason Mount een kans te geven in de voorbereiding op het nieuwe seizoen, zo heeft Goal begrepen. De twintigjarige middenvelder heeft zijn debuut nog net gemaakt voor the Blues, maar dat gaat veranderen als hij trainer Maurizio Sarri komende zomer weet te overtuigen.

Mount verblijft dit seizoen op huurbasis bij Derby County, waar hij onder trainer Frank Lampard nog verder is gegroeid. De ploeg is inmiddels nog maar een promotiewedstrijd tegen Aston Villa verwijderd van de Premier League en met negen goals en vier assists heeft de middenvelder een prima bijdrage geleverd in 37 wedstrijden. In de halve finale van de play-offs scoorde hij zelfs de cruciale treffer tegen Leeds United.

Op 27 mei spelen Mount en Derby de finale tegen Aston Villa en dat wordt de laatste wedstrijd van de middenvelder in het shirt van the Rams. Chelsea staat voor een transferban van een jaar en kan dus geen nieuwe spelers kopen. Gelukkig voor de club heeft het een heel leger aan sterke jeugdspelers en Mount zit van de meer dan veertig kandidaten het dichtst bij het eerste elftal.

Chelsea begint de voorbereiding op 23 juli in Japan, waar Kawasaki Frontale de eerste tegenstander is. Daarna volgt een ontmoeting met in Saitima. Met die wedstrijden in het achterhoofd heeft de club voor Mount, die zich als zesjarige al bij Chelsea voegde, al een Japans visum geregeld, waardoor hij in die twee wedstrijden de kans krijgt om zich te bewijzen.

Mount schitterde in 2017/18 voor , waar hij met veertien goals en negen assists er bijna eigenhandig voor zorgde dat de Arnhemmers zich kwalificeerden voor Europees voetbal. Mount kwam voor diverse Engelse jeugdelftallen uit en kreeg in oktober 2018 voor het eerst een oproep voor het nationale team van Gareth Southgate. Tegen de Kroaten en Spanje bleef hij echter op de bank waardoor een interlanddebuut nog op zich laat wachten.