'Chelsea gaat 44,7 miljoen euro betalen voor terugkeer van Nederlander'

Chelsea wikt en weegt de terugkeer van Nathan Aké, zo schrijven Engelse media zondag.

De 23-jarige verdediger van Bournemouth wordt naar verluidt op Stamford Bridge gezien als de oplossing voor het waarschijnlijke vertrek van David Luiz en Gary Cahill in de zomer. Beiden beschikken over een aflopende verbintenis en zullen in principe als dertigers, geheel volgens het clubbeleid, niet een nieuw contractvoorstel van meer dan één jaar ontvangen.

Bournemouth haalde Aké in de zomer van 2016 op huurbasis op bij Chelsea. Daarvoor was de voormalig jeugdspeler van Feyenoord al uitgeleend aan Watford en Reading. Aké werd een half jaar later al teruggehaald door Chelsea, dat medio 2017 overstag ging met een verkoop van de Oranje-international aan the Cherries . Bournemouth betaalde iets meer dan twintig miljoen euro, maar moest ook een terugkoopclausule in het vijfjarige contract laten opnemen.



Chelsea kan Aké voor een bedrag van veertig miljoen pond, omgerekend 44,7 miljoen euro, terug naar Londen halen. Niet onbelangrijk: Maurizio Sarri zou ook om technische redenen voorstander zijn van de terugkeer van de Nederlander, die in de optiek van voorganger Antonio Conte juist overbodig was. Chelsea kijkt niet naar het feit dat men nu tweekeer zo veel voor Aké moet betalen, maar naar zijn opgedane ervaring in de Premier League in de voorbije jaren.



Aké is ook dit seizoen een belangrijke pilaar voor het Bournemouth van Eddie Howe en dat resulteerde de afgelopen maanden in berichten over vermeende interesse van Manchester City, Tottenham Hotspur en Manchester United. Het contract van de tienvoudig Oranje-international, die volgende maand zijn 24e verjaardag viert, loopt medio 2022 ten einde.