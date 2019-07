'Chelsea en West Ham strijden met 'Ajax supremo' om doelpuntenmachine'

Leon Maloney is op de radar van FC Volendam verschenen.

The Sun meldt dat de achttienjarige aanvaller van Portsmouth in de belangstelling staat van de club uit de , die wel stevige concurrentie heeft. Ook en zien in de spits annex flankspeler een toekomstige topspeler.

Maloney fungeerde de laatste maanden als buitenspeler, maar wist vorig seizoen toch aan 26 doelpunten in de jeugd van Portsmouth te komen.

Wim Jonk, trainer van , zou de jongeling al meerdere keren in actie hebben gezien. De voormalig hoofd jeugdopleiding van , door The Sun getypeerd als 'Ajax Supremo', is gecharmeerd van Maloney en hoopt hem op huurbasis naar Nederland te halen.



The Sun meldt dat Jonk wel snel moet handelen, want ook Chelsea en West Ham hebben interesse.

Chelsea, dat momenteel wel een transferverbod heeft, zou onlangs meerdere lovende rapporten hebben binnengekregen over de Engelsman. West Ham is ervan overtuigd dat Maloney in de komende twee jaar uitgroeit tot een topspeler en wil ook toeslaan, zo klinkt het.