Chelsea en Real Madrid melden akkoord van 45 miljoen euro

Chelsea en Mateo Kovacic verlengen de samenwerking, zo meldt Real Madrid via de officiële kanalen.

De Kroatische middenvelder, die afgelopen seizoen al op huurbasis uitkwam voor the Blues, tekent een meerjarig contract op Stamford Bridge. houdt om en nabij de 45 miljoen euro over aan de definitieve transfer van Kovacic richting de Premier League.



heeft een transferverbod opgelegd gekregen van de FIFA en kan in de komende twee transferperiodes geen spelers aantrekken. Omdat Kovacic al voor de club heeft gespeeld en de deal met Real waarschijnlijk vóór 30 juni al is afgerond, kan de miljoenentransfer toch doorgang vinden. De nummer drie van afgelopen Premier League-seizoen wilde de Kroatisch international graag behouden, mede door de zware blessure van collega-middenvelder Ruben Loftus-Cheek, die onlangs een zware achillespeeskwetsuur opliep en nog maandenlang moet revalideren.



De 25-jarige Kovacic kwam in de voorbije voetbaljaargang tot 51 wedstrijden in het shirt van Chelsea, zonder tot scoren te komen. Wel gaf de controlerende middenvelder twee assists. Hij had een basisplaats in de finale van de , waarin met ruime cijfers werd verslagen (4-1). De finale van de EFL Cup kende een minder goede afloop, omdat na het nemen van strafschoppen zegevierde. De Londenaren keren dankzij de derde plaats in de eindrangschikking volgend seizoen terug in de groepsfase van de .



De loopbaan van Kovacic kreeg vorm bij Dinamo Zagreb, dat hem in 2013 aan verkocht. Na twee seizoenen in het Giuseppe Meazza volgde een overgang richting Real, dat dertig miljoen euro neerlegde voor de 52-voudig international van Kroatië. De kersverse aanwinst van Chelsea kwam in Madrid tot 109 wedstrijden en veroverde driemaal de Champions League, maar wist nooit een vaste plaats te veroveren bij de Koninklijke.