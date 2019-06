Chelsea en Real Madrid bereiken akkoord over transfersom Hazard

De Belgische international gaat Stamford Bridge inruilen voor Santiago Bernábeu nadat er eindelijk een akkoord is bereikt tussen de twee clubs.

heeft een bod van van honderd miljoen euro voor Eden Hazard geaccepteerd. Het totale bedrag kan door verschillende bonussen oplopen naar 140 miljoen euro.

Goal kan bevestigen dat de twee clubs een akkoord hebben bereikt over het transferbedrag van Hazard nadat er maandag in Londen persoonlijke gesprekken hebben plaatsgevonden tussen Chelsea-directeur Marina Granovskaia en Real Madrid-directeur Jose Angel Sánchez. De 28-jarige aanvaller kan zodoende zijn gewenste "droom"-transfer maken.

Hazard gaat er in salaris in Madrid flink op vooruit, nadat hij eerder meerdere aanbiedingen van de Londenaren heeft afgewezen. De vleugelaanvaller zal volgende week kunnen worden gepresenteerd in Santiago Bernábeu als hij terugkeert van zijn interlandverplichtingen met België.

De voormalige speler van OSC krijgt ook de kans om te spelen onder trainer Zinédine Zidane, die hij verafgoodde als kind. Hij wordt de vierde aanwinst voor Los Blancos, die zich eerder verzekerden van de komst van Rodgryo, Luka Jovic en Éder Militão.

De Madrilenen kenden een dramatisch seizoen, waarin alleen het WK voor Clubs gewonnen werd. De club versleet gedurende het seizoen drie trainers. In LaLiga eindigde het als derde en er kwam vroegtijdig een einde aan het avontuur in de en , waarin te sterk was.

Hazard kan terugkijken op acht succesvolle seizoenen bij Chelsea, waarin hij zes grote prijzen won, waaronder de dit seizoen. Hij scoorde tweemaal in de met 4-1 gewonnen finale tegen in Baku en bracht daarmee zijn totaal op 110 doelpunten in 352 wedstrijden voor the Blues.

Hij zal hun recordverkoop worden, waar zijn contract over twaalf maanden af zou lopen.

Real toonde vorige zomer de intentie om Hazard vast te leggen, maar een overeenkomst werd er niet bereikt ondanks het feit dat de aanvaller tijdens het WK in Rusland suggereerde dat hij open zou staan voor een transfer.

In plaats daarvan ging hij zijn voorlaatste contractjaar in op Stamford Bridge. Aangezien er geen overeenkomst kon worden bereikt over een nieuw contract, werd Chelsea in een positie geplaatst waarin ze hun sterspeler moesten verkopen voordat hij in de zomer van 2020 transfervrij zou vertrekken.

Chelsea verwierp het openingsbod van Real in april, maar is eindelijk tot een overeenkomst gekomen. Hazard wordt weer ploeggenoot van landgenoot Thibaut Courtois, die afgelopen zomer dezelfde overstap maakte. Courtois zal waarschijnlijk gedwongen worden om als vertaler voor zijn landgenoot te dienen, aangezien er weinig spelers in de kleedkamer Engels of Frans spreken.

The Blues hebben zich al versterkt met Christian Pulisic van in een poging om Hazard te vervangen, terwijl Callum Hudson-Odoi een einde zal maken aan de onduidelijkheid over zijn toekomst door een nieuw vijfjarig contract te tekenen bij de club.

Chelsea is echter aan handen en voeten gebonden als het gaat om het halen van meerdere versterkingen tijdens de zomerse transferperiode. De FIFA heeft de club een transferverbod van twee transferperiodes opgelegd.

Een beroep bij Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) zou het verbod kunnen vertagen of zelfs teniet kunnen doen, maar zoals het nu lijkt zullen er niet nog meer nieuwe spelers worden verwelkomt.