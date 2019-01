Chelsea en Juventus bereiken akkoord over Higuaín

The Blues hebben zich bijna verzekerd van hun belangrijkste transferdoelwit, omdat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt met zijn werkgever.

Chelsea heeft een overeenstemming met Juventus bereikt over de komst van Gonzalo Higuaín in januari, begrijpt Goal, waarbij een vroeg einde aan zijn huurperiode bij AC Milan komt.

De deal zal the Blues een mogelijkheid bieden om dat spits voor 36 miljoen euro definitief vast te leggen als de samenwerking na het eerste half jaar op huurbasis bevalt. Er zal daarnaast een reeks prestatie-gerelateerde bonussen aan Juventus wordt betaald op basis van doelpunten en aantal gespeelde wedstrijden.

Higuaín en Chelsea-manager Maurizio Sarri hebben aangedrongen op een hereniging sinds de Italiaan de leiding kreeg op Stamford Bridge en het lijkt nu dat het twee eindelijk hun zin krijgt na gesprekken tussen de Engelsen en Italianen.

De 31-jarige spits zat woensdagavond op de bank in AC Milan's Supercoppa-nederlaag tegen Juventus in Saoedi-Arabië, waar trainer Gennaro Gatusso dat de reden van de aanwezigheid van de aanvaller in de basiself was omdat hij koorts had. Genoa's Krzysztof Piatek is het hoofddoel van de club om de vertrekkende Higuain te vervangen.

Maar terwijl de verhuizing van de Argentijn naar Londen bijna is afgerond, zal een officiële bevestiging nog uitblijven totdat de toekomst van Álvaro Morata duidelijk is, waar de gesprekken over zijn vertrek bij Chelsea worden voortgezet.

Atlético Madrid blijft de grootste gegadigde om de spits over te nemen, waar Sevilla is afgehaakt, maar moet nog tot een akkoord komen over de kosten van een voorgestelde huurovereenkomst, waarbij er een akkoord over optie tot koop en de bijdrage in het loon van de spits nog moet worden bereikt.

Chelsea wil ook definitief afscheid nemen van Michy Batshuayi, die 45 miljoen eur moet kosten, waar de meest geïnteresseerde partij, AS Monaco, de Belg alleen wil huren.

Monaco heeft een deal gesloten met Valencia om de huurperiode van Batshuayi over te nemen, maar zijn moederclub onderzoekt hun opties en heeft de spits aangeboden aan verschillende clubs, waar Everton geïnteresseerd is in de komst van de 25-jarige.

Wat the Toffees willen betalen ligt echter ver onder de vraagprijs van Chelsea, waarbij Everton ongeveer twintig miljoen euro wil betalen om Batshuayi naar Liverpool te halen.

Chelsea is ook op zoek naar een vervanger voor Cesc Fàbregas, nu bij AS Monaco, en is in gesprek met Zenit St. Petersburg voor Leandro Paredes voor wat misschien de enige andere inkomende speler in januari is.