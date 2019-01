'Chelsea en Atlético bereiken akkoord over huurdeal en optie van 55 miljoen'

Álvaro Morata lijkt voor een terugkeer naar Spanje te staan.

Onder meer Cadena COPE en La Gazzetta dello Sport berichten zondag namelijk dat Atlético Madrid en Chelsea een akkoord hebben bereikt over de overstap van de spits. Morata zal in eerste instantie voor een halfjaar gehuurd worden en kan in de zomer voor 55 miljoen euro definitief ingelijfd worden.

De concrete geruchten over een transfer van Morata komen niet als een verrassing, aangezien hij al langer in verband wordt gebracht met een vertrek van Stamford Bridge. Sevilla toonde zich in een eerder stadium al geïnteresseerd, maar los Rojiblancos konden niet aan de eisen van Chelsea voldoen. Atlético Madrid lijkt hier echter wel toe in staat en de verwachting is dat Morata maandag het contract dat een terugkeer bij los Colchoneros garandeert zal ondertekenen. De geboren Madrileen maakte in het verleden al even deel uit van de jeugdopleiding van Atlético.



Chelsea gaat Morata op zijn beurt waarschijnlijk vervangen door Gonzalo Higuaín. De Argentijn wordt gelinkt aan een avontuur in de Premier League en is nu door AC Milan-trainer Gennaro Gattuso uit de wedstrijdselectie voor het duel met Genoa van maandagmiddag gehouden: "Er is nog niets beslist, dus je zal het hier met Leonardo (technisch directeur van AC Milan, red.) over moeten hebben. Maar ik zal eerlijk zijn, ik heb een van de slechtste trainingen gezien sinds ik hier zit. Deze geruchten zijn niet goed voor hem. Ik heb het er met Higuaín over gehad en dit is de beste oplossing", legde de coach zijn beslissing uit.



"Ik wil mensen zien die er mentaal klaar voor zijn en dat is niet het geval bij Higuaín. Ik ben niet teleurgesteld in hem, ik ben zelf ook speler geweest. Ik heb er alles aan gedaan en hij heeft zich correct gedragen. Ik accepteer zijn keuze, net als dat ik dat in de zomer deed bij Leonardo Bonucci. Het respect blijft. Misschien had hij meer kunnen doen, terwijl wij hem wellicht beter hadden kunnen ondersteunen. Het is wat het is." De wedstrijd tegen Genoa komt overigens op een pikant moment, aangezien Krzysztof Piatek de meest waarschijnlijke kandidaat lijkt om Higuaín op te volgen in het San Siro. De Pool is echter geschorst voor het duel met AC Milan, waardoor hij niet in actie komt tegen zijn mogelijke toekomstige ploeggenoten.