'Chelsea en AS Roma komen tot akkoord en plannen medische keuring in'

Davide Zappacosta lijkt zijn loopbaan te vervolgen bij AS Roma, zoals Goal eerder deze week al kon onthullen.

Sky Italia bericht dat inmiddels een akkoord heeft bereikt met i Giallorossi over een huurtransfer van de verdediger. De rechtsback wordt naar verwachting woensdag nog gekeurd door zijn nieuwe, tijdelijke werkgever.

Zappacosta kwam dit seizoen niet voor in de plannen van trainer Frank Lampard en heeft zodoende nog geen wedstrijd gespeeld. Onder Lampards voorganger Maurizio Sarri ging het niet veel beter voor de 27-jarige Italiaan: vorig seizoen kwam hij namelijk slechts vier keer in actie in de Premier League.

In de uiteindelijk door Chelsea gewonnen speelde hij wel tien wedstrijden, al bleef zijn optreden in de finale tegen beperkt tot slechts één minuut.

Zappacosta werd twee jaar geleden door the Blues voor 25 miljoen euro overgenomen van en speelde in zijn eerste seizoen onder Antonio Conte nog wel 35 wedstrijden.

De vleugelverdediger moet trainer Paulo Fonseca in Rome een extra optie geven op de rechtsbackpositie: door het vertrek op huurbasis van Rick Karsdorp naar is aanvoerder Alessandro Florenzi momenteel de enige 'echte' rechtsback in de selectie.

César Azpilicueta is bij Chelsea de vaste rechtsback en de verwachting is dat Reece James door het vertrek van Zappacosta als zijn vervanger zal gaan fungeren.

De jongeling maakte vorig seizoen een prima indruk bij Wigan Athletic en lijkt daarom de kans te krijgen van Lampard. James herstelt momenteel van een enkelblessure en wordt in september weer terugverwacht.