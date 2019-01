Chelsea dreigt naast Paredes te grijpen na nieuw bod van PSG

Leandro Paredes had bij Chelsea de vervanger moeten worden van Cesc Fabregas, maar de Londenaren moeten mogelijk een andere oplossing gaan zoeken.

Paris Saint-Germain is namelijk bereid om aan de vraagprijs van de Argentijn te voldoen. Goal weet dat de Fransen een bod van veertig miljoen euro bij Zenit Sint-Petersburg heeft neergelegd en dat bedrag kan door bonussen nog met vijf miljoen oplopen. Chelsea schatte de waarde van Paredes op zo'n dertig miljoen.



De kans lijkt groot dat Zenit het bod uit Parijs gaat accepteren en dus zal Chelsea ergens anders verder moeten zoeken. Manager Maurizio Sarri hoopt een nieuwe middenvelder aan zijn selectie toe te voegen die een back-up kan zijn voor eerste keus Jorginho.



Ondertussen lijkt PSG dus eindelijk een versterking voor het middenveld te hebben gevonden. Eerder werden Idrissa Gueye (Everton), Abdoulaye Doucoure (Watford) en Julian Weigl (Borussia Dortmund) al aan de Franse kampioen gelinkt. De zoektocht werd intensiever nadat Marco Verratti afgelopen weekend tegen Guingamp geblesseerd raakte.



Eerder dit seizoen had PSG nog interesse in Chelsea's N'Golo Kanté. De 27-jarige middenvelder besloot in november echter een nieuw vijfjarig contract op Stamford Bridge te ondertekenen, waarna Paris Saint-Germain de komst van Kanté uit het hoofd zette.