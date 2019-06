'Chelsea doet ondanks transferverbod voor 50 miljoen zaken met Real Madrid'

Chelsea en Real Madrid hebben een akkoord bereikt over de transfer van Mateo Kovacic, zo meldt Sky Sports donderdag.

The Blues hebben een transferverbod opgelegd gekregen voor de komende twee transferperiodes, maar mogen toch zaken doen met de Spaanse grootmacht. Kovacic speelde namelijk afgelopen seizoen al op huurbasis voor de -winnaar uit Londen. De huurdeal eindigt echter op 30 juni, zodat nog enkele dagen de tijd heeft om de overgang definitief te maken.

Volgens Sky Sports werd vorig jaar in de huurovereenkomst omtrent Kovacic een optie tot koop bedongen. Chelsea kan de 25-jarige middenvelder uit Kroatië derhalve voor een bedrag van om en nabij de vijftig miljoen euro overnemen van de Koninklijke , waar zijn verbintenis nog twee seizoenen doorloopt. De verwachting is dat de miljoenendeal op korte termijn wereldkundig wordt gemaakt.



Er was onzekerheid over een eventueel langer verblijf op Stamford Bridge, daar manager Maurizo Sarri onlangs naar vertrok. Mede door de zware blessure van Ruben Loftus-Cheek wil Chelsea de samenwerking echter graag voortzetten. Kovacic kwam afgelopen seizoen tot 32 competitiewedstrijden in het shirt van de Chelsea. De finale van de EFL Cup ging verloren tegen , maar in de finale van de Europa League had de huurling wel reden tot juichen. In de eindstrijd werd met ruime cijfers gewonnen van (4-1).



Mocht Kovacic definitief in Londen blijven, dan krijgt hij waarschijnlijk te maken met Frank Lampard. De oud-middenvelder, thans in dienst van Derby County, praat met het bestuur van Chelsea over de vacante trainerspositie en lijkt de beste papieren te hebben. Voor Gonzalo Higuaín lijkt een langer verblijf in de Engelse hoofdstad er niet in te zitten. De Argentijnse aanvaller werd in het tweede gedeelte van afgelopen seizoen gehuurd van Juventus, maar wist niet te imponeren. De kans is groot dat hij terugkeert naar Turijn, waar de routinier wederom met Sarri gaat samenwerken.