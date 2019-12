Chelsea denkt Man United af te kunnen troeven in strijd om Sancho

The Blues zijn bereid de strijd aan te gaan met Manchester United, terwijl ook andere topclubs de situatie omtrent de Dortmund-aanvaller volgen.

is bereid haar transferrecord te breken voor Jadon Sancho. De Londenaren geloven dat zij in januari of uiterlijk aankomende zomer af kunnen troeven.

The Blues maken volop transferplannen, want de club rekent erop dat het CAS de transferban die hen nog één transferperiode is opgelegd spoedig gaat intrekken.

Om Sancho te halen verwacht Chelsea meer geld nodig te hebben dan de 80 miljoen euro die vorig jaar nodig was om doelman Kepa Arrizabalaga over te kopen van Athletic Club.

De in Londen geboren Sancho heeft een goede verstandhouding met diverse Chelsea-spelers, waaronder zijn mede-internationals Tammy Abraham en Callum Hudson-Odoi.

Er wordt aangenomen dat de jonge vleugelaanvaller bereid is om Dortmund achter zich te laten, terwijl ook de club mee wil werken ondanks zijn goede statistieken. Zijn recente gedrag zorgt voor irritatie.

De negentienjarige werd onlangs na 36 minuten al gewisseld tegen , want trainer Lucien Favre vond zijn inzet op het veld simpelweg niet goed genoeg.

Vorige week moest hij tegen in de zelfs op de bank plaatsnemen omdat hij te laat zou zijn geweest voor de voorbespreking. Favre benadrukte enkel te rekenen op 'gefocuste spelers'.

Hierdoor hopen diverse topclubs toe te kunnen slaan en Dortmund wordt op haar beurt in verband gebracht met Antony van en van als potentiële vervangers van de Engelsman.

Dortmund verkocht Ousmane Dembélé in 2017 voor een minimale som van 105 miljoen euro aan Barcelona en denkt aan een nog hogere som voor Sancho. Hij ligt nog tot medio 2022 vast.

is ook gecharmeerd van de vleugelaanvaller, maar trainer Jürgen Klopp heeft al aangegeven dat de vraagprijs te hoog is. Ook kan hij hem op Anfield geen basisplaats garanderen.

Manchester United is bereid om 140 miljoen te betalen als Sancho al in januari de overstap maakt, maar het helpt niet mee dat de ploeg slechts tiende staat en niet af lijkt te stevenen op Champions League-deelname.

Lees beneden verder

Bij Chelsea lopen vleugelaanvallers Willian en Pedro aankomende zomer uit hun contract, dus is er voldoende ruimte voor Sancho, die weet dat de Londenaren wel op koers liggen voor CL-kwalificatie.

, Sancho's voormalige werkgever, is momenteel niet bezig met een eventuele terugkeer van het jeugdproduct van de club.

*Ook Bruno Andrade en Alex Netherton hebben meegewerkt aan deze productie.