Chelsea-coach Sarri boos om 'rampzalig' veld in Kiev

Chelsea-manager Maurizio Sarri is op z'n zachtst gezegd niet te spreken over het veld van Dynamo Kiev, de tegenstander van donderdagavond.

The Blues verdedigen in de achtste finales van de een 3-0 voorsprong uit de heenwedstrijd en dus lijkt er voor Sarri geen vuiltje aan de lucht. De Italiaan maakt zich echter zorgen over het speelveld van het Olympisch Stadion van Kiev. werkte daar woensdagavond een training af.



"Een ramp. Het veld is echt niet goed. Ik vind het gevaarlijk, heel gevaarlijk", beklaagde Sarri zich via de officiële kanalen van zijn club. "Het is gevaarlijk om hier nu te gaan voetballen, met het oog op blessures. Maar we moeten de situatie accepteren, we zullen op dit veld moeten spelen." Chelsea overweegt een officiële klacht bij de UEFA in te dienen.



"Er is geen andere oplossing, maar ik snap niet waarom de UEFA hier zo weinig aandacht aan heeft gegeven", ging Sarri verder. "Het is voor ons een probleem, maar ook voor Dynamo Kiev. Ik weet niet hoe het komt. Misschien door de winter. Ik heb hier twee jaar geleden gespeeld en toen was het veld uitstekend."Chelsea won vorige week op Stamford Bridge dankzij goals van Pedro, Willian en Callum Hudson-Odoi. Na het duel in Kiev spelen de Londenaren zondag een uitwedstrijd tegen , de nummer elf van de Premier League. Chelsea staat zelf zesde, maar het gat met Tottenham, en is klein. De ploeg van Sarri heeft bovendien een wedstrijd minder gespeeld.