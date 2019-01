Chelsea besluit tegen komst van Higuaín in januari

De voormalige Napoli-trainer was hoopvol op een hereniging met de Argentijnse international, maar er zal deze winter geen deal worden gesloten.

Chelsea zal AC Milan-spits Gonzalo Higuaín niet vastleggen tijdens de transferperiode van januari, waar vanwege de complexiteit van de deal het niet haalbaar is voor the Blues.

Nadat er tijdens de zomerse transferperiode eerder interesse was getoond in de Argentijnse international, maakte Maurizio Sarri duidelijk bij het bestuur van Chelsea dat hij graag een hereniging zou willen met de speler die onder hem bij Napoli floreerde.

Maar met Higuaín die momenteel door Juventus wordt verhuurd aan AC Milan, begrijpt Goal dat de Premier League-club moe is van het onderhandelen met twee afzonderlijke clubs tijdens de winterperiode en nu elders zal zoeken naar een nieuwe spits.

De voormalige spits van Real Madrid Higuaín worstelde met zijn vorm sinds hij in de zomer Juventus verruilde voor i Rossoneri en maakte slechts acht doelpunten in twintig wedstrijden in alle competities.

Hij haalde de krantenkoppen in november toen hij werd weggestuurd tegen zijn moederclub, waar zijn reactie op het besluit hem twee wedstrijden schorsing opleverde in de Serie A.

Dergelijke prestaties hebben de vraag doen rijzen of het verstandig is dat Milan de eerder afgesproken 36 miljoen euro moet betalen om de overstap deze zomer permantent te maken, waar het al achttien miljoen euro heeft betaald voor een jaar huren.

Niettemin zal de 31-jarige deze maand niet de overstap maken naar Stamford Bridge, wat betekent dat Chelsea en Sarri ergens anders moeten zoeken in hun poging om meer vuurkracht aan hun aanvalslinie toe te voegen.

Sarri's ploeg startte het seizoen aanvankelijk in goede vorm, maakte 27 doelpunten in hun eerste 11 competitiewedstrijden, toen de Italiaan een Premier League-record brak voor de laatste ongeslagen start voor een nieuwe manager.

Maar in hun daaropvolgende tien wedstrijden hebben ze slechts elf keer gescoord, waar de 0-0 tegen het worstelende Southampton woensdag typerend was.

Zo'n slechte reeks voor het doel heeft hun titelhoop doen varen en met slechts twee overwinningen in hun laatste vier wedstrijden dreigen ze nu niet in aanmerking te komen voor de Champions League van volgend seizoen met een plek in de top vier.

Álvaro Morata - die in sommige berichtgeving als een potentiële optie werd genoemd als ruilmiddel voor Higuaín - heeft sinds de eerste week van oktober niet meer gescoord in de competitie, terwijl Olivier Giroud's enige competitiedoelpunt in 2018/19 een laat doelpunt was in de eerste nederlaag van Sarri tegen Tottenham Hotspur.

Als zodanig heeft Eden Hazard de last van doelpuntenmaker moeten dragen, hij heeft tien keer gescoord in competitieverband en verbrak de grens van honderd doelpunten voor de club, waarbij de Belgische international in de afgelopen weken zelfs is ingezet als een valse negen.

Sarri's assistent Gianfranco Zola heeft bevestigd dat Chelsea geïnteresseerd is in AFC Bournemouth's Callum Wilson, hoewel hij toegaf dat zij de enige waren die de international van Engeland volgen.

Sarri sprak ondertussen over zijn wens om een nieuwe aanvallende speler vast te leggen na de wedstrijd tegen Southampton en vertelde op een persconferentie: "We moeten proberen het probleem van de laatste vijftien of twintig meter op te lossen."

Lees beneden verder

"De club weet mijn mening heel goed. Ik denk dat we iets anders nodig. Ik ben niet in leiding op de markt. Ik moet mijn spelers verbeteren, mijn team, mijn aanvalslinie. De club kent mijn positie, mijn mening. Het is aan het bestuur."

Chelsea heeft al een zet gedaan tijdens de transferperiode van januari na het vastleggen van Borussia Dortmund's Christian Pulisic voor 64 miljoen euro, hoewel Sarri toegaf dat hij niet op de hoogte was van de onderhandelingen rondom de Amerikaanse international, die de tweede helft van het seizoen op huurbasis voor de koploper van de Bundesliga speelt.

En the Blues worden ook geconfronteerd met een gevecht om de jonge vleugelspeler Callum Hudson-Odoi te behouden, waarbij Bayern München hun bod heeft verhoogd naar 33 miljoen euro na zijn weigering om een nieuw contract te tekenen in West-Londen.