Chelsea bereikt akkoord met Atlético over transfer Morata

De spits van the Blues nadert een terugkeert naar zijn geboortestad, waarmee er een einde komt aan zijn nachtmerrie op Stamford Bridge.

Chelsea heeft een akkoord bereikt met Atlético Madrid om Álvaro Morata op huurbasis over te nemen, waarbij de Spanjaarden een optie hebben om de spits voor 55 miljoen euro definitief vast te leggen, begrijpt Goal.

Morata had vorige week al een overeenstemming bereikt met Atlético Madrid over zijn persoonlijke voorwaarden en hij is bereid een lager contract te accepteren dan zijn huidige weeksalaris van 135.000 euro per week als de club de optie tot koop licht.

Het vertrek van de 26-jarige spits is ook een belangrijke stap in Chelsea's poging om AC Milan's huurovereenkomst van Gonzalo Higuaín over te nemen, waar the Blues al een overeenkomst hebben bereikt met Juventus, de moederclub van de Argentijnse spits.

Net als Morata is Higuaín buiten de wedstrijdselectie gelaten door zijn ploeg, waar AC Milan maandag in actie komt tegen Genoa, nadat Chelsea een huurovereenkomst van zes maanden had gesloten met een optie om het uit te breiden of de aanvaller voor 36 miljoen euro definitief vast te leggen.

Ze betalen Juventus ook op basis van gespeelde wedstrijden, doelpunten en de seizoensprestaties gedurende de periode van zes maanden waarin ze Higuaín lenen.

Genoa's Krzysztof Piatek staat op het punt om Higuaín te vervangen in het San Siro en een deal van veertig miljoen euro zal naar verwachting in de komende 48 uur worden bereikt, volgens de algemeen directeur van de verkopende club, Giorgio Perinetti.

"Na de wedstrijd van vandaag tegen Milan, zullen we hen ontmoeten en een akkoord bereiken in de komende 48 uur, of hij nu vertrekt of niet", zei Perinette. "We hebben gesproken met Gazidis en Leonardo en we moeten nog steeds de tegenhangers in de deal evalueren."

"Daarom is de deal nog niet afgerond, omdat we moeten analyseren of het functioneel is voor ons tijdens deze transferperiode."

De transfers van de spitsen door Europa maken deel uit van een groter geheel, waar grote clubs ernaar streven te zorgen dat ze niet achterblijven zonder een betrouwbare optie voor de rest van het seizoen.

Dit heeft ertoe geleid dat de voorgestelde huurtransfer van Michy Batshuayi wordt opgehouden, aangezien Chelsea de mogelijkheden onderzoekt om geld in te zamelen. De Engelsen waarderen de Belgische international op 45 miljoen euro, die een teleurstellende eerste helft van het seizoen heeft beleeft op huurbasis voor Valencia.