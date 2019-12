Chelsea beloont Tomori met nieuwe verbintenis

Fikayo Tomori heeft donderdag zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij Chelsea.

De 21-jarige verdediger is nu tot medio 2024 verbonden aan The Blues. Dinsdag meldde Goal al dat en de speler bijna akkoord waren en donderdag zijn de handtekeningen gezet. Tomori brak dit seizoen definitief door in het eerste elftal van de Londenaren.

Inmiddels kwam het talent al zestien keer in actie in alle competities. Bovendien mocht Tomori vorige maand zijn interlanddebuut maken in de EK-kwalificatiewedstrijd van Engeland tegen Kosovo. "Het is een droom die uitkomt om een nieuw contract voor vijf jaar te ondertekenen", reageert hij op de officiële website van zijn club.

Lees beneden verder

"Ik ben erg blij dat de club vertrouwen in mij toont en ik ben heel enthousiast om zo door te gaan. Ik speel hier al sinds mijn zevende, dus ik weet eigenlijk niets anders dan Chelsea. De club is zo goed voor mij geweest en heeft voor me gezorgd, zodat ik de speler en de persoon kon worden die ik nu ben."

Chelsea verhuurde Tomori in het verleden aan en Hull City, waarna hij vorig seizoen bij Derby County terechtkwam. Gecoacht door de huidige Chelsea-manager Frank Lampard speelde de verdediger 55 duels voor The Rams. Derby County haalde de finale van de play-offs om promotie naar de Premier League, waarin Aston Villa te sterk was.

Tomori is net als Tammy Abraham, Reece James en Mason Mount één van de jonge talenten van de Londenaren die sinds de zomer veel indruk maakt. Na zestien speelronden bezet Chelsea de vierde plek in de Premier League. Dinsdag plaatste de ploeg van Lampard zich tegen (2-1 winst) voor de achtste finales van de .