Chelsea aast op tiener met amateurcontract in Keuken Kampioen Divisie

Xavier Mbuyamba is op trainingsstage bij Chelsea. De zeventienjarige verdediger van MVV Maastricht traint deze week mee bij de club uit Londen.

Dat heeft de club uit de laten weten aan De Limburger. MVV, de ploeg waar Mbuyamba afgelopen seizoen uitkwam, is op de hoogte van de stage.



Mbuyamba maakte dit seizoen op zestienjarige leeftijd zijn debuut bij de Limburgse formatie. Op 9 november viel hij in bij de verloren wedstrijd tegen (3-2). Daarna speelde hij nog tien keer namens MVV. Tijdens de laatste competitieduel met zaten al scouts van clubs uit de Premier League op de tribune.



"Hij heeft een amateurcontract. Hij kan dus zo worden overgenomen", zegt trainer Ron Elsen in gesprek met de lokale krant. De coach stelt dat de club enige tijd geleden een aanbieding heeft gedaan. MVV wil hem voor drie seizoenen vastleggen, maar Elsen weet dat dat een lastig verhaal wordt. "MVV kan natuurlijk niet de strijd aangaan met een topclub als ."